財劃法公布！賴清德批示「侵犯行政權」 函五院籲各方應走合憲途徑

賴清德總統上午曾召集兩院國政茶敘，就財劃法商議。（總統府提供）

行政院長卓榮泰今宣布「不副署」財政收支劃分法修正條文，總統府發言人郭雅慧晚間表示，賴清德總統今公布財劃法修正條文令文案時批示，此法已有侵犯行政權之虞，且破壞財政永續、排擠重要民生政策、阻損國家安全，各方應在合憲途徑下讓國家長治久安；行政院長卓榮泰也加註不予副署之意見，以示恪盡憲法忠誠義務與維護國家財政健全之嚴正立場。同時總統並箋函五院院長。

郭雅慧說明，總統批示內容如下：「前次修法已有侵犯行政權之虞，行政院已申請釋憲在案。此次修法不僅削弱中央財政，影響施政決策，且擴大中央地方垂直及水平分配不均，破壞財政永續，加劇排擠政府推動重要民生政策，阻損守護國家安全及因應天然災變之能力。各方允應在合憲途徑下，建構兼顧中央財政韌性與地方均衡發展，讓國家能長治久安之制度。」

郭雅慧也說明卓揆加註意見為：「依憲法第37條規定，總統依法公布法律，須經行政院院長副署。而在憲法上，本院與立法院分別有預算提案權與議決權，以形成國家預算秩序。惟立法院本次修正財劃法，過程與內容悖離民主原則及權力分立，侵害本院行政權，違憲重大且明顯。是本人為維護憲法賦予之預算編列權並承擔施政責任，決定基於行政院院長副署權，就本次財劃法修正條文不予副署，以示對憲法之忠誠。」

郭雅慧補充，立法院在今年11月14日三讀通過修正財政收支劃分法，經行政院移請立法院覆議後，立法院於12月5日投票表決維持原決議，同日咨請總統公布。

