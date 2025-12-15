為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    財劃法公布！賴清德批示「侵犯行政權」 函五院籲各方應走合憲途徑

    2025/12/15 18:56 記者陳昀／台北報導
    賴清德總統上午曾召集兩院國政茶敘，就財劃法商議。（總統府提供）

    賴清德總統上午曾召集兩院國政茶敘，就財劃法商議。（總統府提供）

    行政院長卓榮泰今宣布「不副署」財政收支劃分法修正條文，總統府發言人郭雅慧晚間表示，賴清德總統今公布財劃法修正條文令文案時批示，此法已有侵犯行政權之虞，且破壞財政永續、排擠重要民生政策、阻損國家安全，各方應在合憲途徑下讓國家長治久安；行政院長卓榮泰也加註不予副署之意見，以示恪盡憲法忠誠義務與維護國家財政健全之嚴正立場。同時總統並箋函五院院長。

    郭雅慧說明，總統批示內容如下：「前次修法已有侵犯行政權之虞，行政院已申請釋憲在案。此次修法不僅削弱中央財政，影響施政決策，且擴大中央地方垂直及水平分配不均，破壞財政永續，加劇排擠政府推動重要民生政策，阻損守護國家安全及因應天然災變之能力。各方允應在合憲途徑下，建構兼顧中央財政韌性與地方均衡發展，讓國家能長治久安之制度。」

    郭雅慧也說明卓揆加註意見為：「依憲法第37條規定，總統依法公布法律，須經行政院院長副署。而在憲法上，本院與立法院分別有預算提案權與議決權，以形成國家預算秩序。惟立法院本次修正財劃法，過程與內容悖離民主原則及權力分立，侵害本院行政權，違憲重大且明顯。是本人為維護憲法賦予之預算編列權並承擔施政責任，決定基於行政院院長副署權，就本次財劃法修正條文不予副署，以示對憲法之忠誠。」

    郭雅慧補充，立法院在今年11月14日三讀通過修正財政收支劃分法，經行政院移請立法院覆議後，立法院於12月5日投票表決維持原決議，同日咨請總統公布。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播