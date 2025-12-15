卓揆「不副署」財劃惡法 國民黨團：不能成太上皇否決權

立法院國民黨團表示，中華民國不是賴清德總統個人解釋的憲法，更不是屬於卓榮泰的玩物，副署權不能變成太上皇否決權。（記者方賓照攝）

藍白惡修「財劃法」掏空中央政府財政，府院高層拍板「不副署」、「不公布」，成憲政史上首例。行政院長卓榮泰今天宣布，將依照憲法第37條規定，不予副署財劃法修正案，並強調已在總統令稿上加註意見，以示對憲法之忠誠。對此，立法院國民黨團指出，中華民國不是賴清德總統個人解釋的憲法，更不是屬於卓榮泰的玩物，副署權不能變成太上皇否決權，否則等同於根本廢掉立法院的功能，讓賴清德個人遂行超級獨裁的皇帝。

國民黨團表示，卓榮泰今天親自聲稱不予副署本次修法，等同於不執行立法院三讀通過的修法，這是赤裸裸的獨裁行為，創下憲政史上最恐怖的惡例，未來只要賴清德不喜歡的法律，行政院就可以不副署、不執行。

國民黨團指出，過去民進黨掀起的大罷免，意圖壟斷國會，最後慘遭民意32：0，卓榮泰此舉更是近乎掀起大罷免2.0，因為未來由民意選出的立法院，通過的法律，只要不符合賴清德的心意，就通通大擺爛。

國民黨團說，回顧卓榮泰過去520上任行政院長的誓詞，對法治承諾：「至誠恪遵國家法令」；對職權承諾：「履行最高行政首長職務」；對憲政承諾：「憲政爭議由憲法法庭判決」；對預算承諾：「不枉費公帑」。現在卓榮泰卻一一打臉過去誓詞的承諾，對於法治，只要自己不喜歡通過的法令，就不可以遵守，對於職權，能夠行使超越總統與行政院的超級否決權，對於憲政體制，可以由卓榮泰自己個人判斷憲法違憲與否，對於預算，更是腦子裡只有「錢留在中央我才放心，給地方會完蛋」的荒謬思維。

國民黨團沉痛表示，中華民國不是賴清德個人解釋的憲法，更不是屬於卓榮泰的玩物，副署權不能變成太上皇否決權，否則等同於根本廢掉立法院的功能，讓賴清德個人遂行超級獨裁的皇帝。

