    政治

    老爸50歲退休爽領逾3千萬退休金 退將兒嗨喊：「謝謝藍白選民」

    2025/12/15 19:15 即時新聞／綜合報導
    立法院國民黨團強推反年改修法，本月12日立法院會三讀通過國民黨版本再修正動議條文。（資料照）

    立法院國民黨團不顧民意多數反彈，上週五（12日）在民眾黨選擇「棄權」的情況下，挾人數優勢三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正案，引爆怒火，退撫基金恐提前破產的質疑聲浪不斷。「昆蟲達人」張永仁近日在社群以充滿嘲諷的語氣PO文表示，自己的父親是提早退休的中科院海軍上校，光是他一人領的退休金就超過3000萬，反年改修法通過，他絕對是「真心謝謝」藍白選民！

    張永仁近日在臉書發文，「我老爸是50歲不到就由蔣經國批准提早退休的中科院海軍上校，今年93歲。他一人領過的退休金早已超過3000萬。（何德何能是吧？）感謝啊怎麼可以不感謝！謝謝一堆不是軍公教還票投藍白的製杖北區，我老爸領更多就是我領更多。信不信，這幾年來每年過年，我們四兄弟夫妻八人都會拿到老爸給的一疊大約1公分的大紅包。（花不完的以後變遺產我還能分到1/4，該不該謝謝北區製杖朋友們啊？）」

    張永仁接著酸：「對了，票投藍白的50歲以下軍公教選民，你們也沒聰明到哪裡去，被立法院藍白共匪惡修的反年改惡法所致，等你屆齡退休時年金早就破產，萬一真領不到那就恭喜戲鶴（台語：死好）啊！」

    貼文曝光後吸引上萬人按讚，「期待破產，一起爛，一起慘」、「安啦！過幾年會說法案過時是民進黨執政，所以是民進黨的錯，怎麼做都贏」、「反正搞垮臺灣是藍白的目的，我們60歲的年紀已經差不多個個離開了，剩下來的是新ㄧ代了，只能好自為之了」、「台灣人還不醒？選出這些垃圾立委！」、「罷免不了的結果逐一浮上檯面」、「不知道要多少迴力鏢才能打醒藍白選民」。

