為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    慫了？黃國昌擬上街抗議政府不副署 受訪又說「這段話」被酸爆！

    2025/12/15 20:53 即時新聞／綜合報導
    黃國昌15日中午接受主持人黃光芹政論live直播節目《中午來開匯》專訪。（《中午來開匯》提供）

    黃國昌15日中午接受主持人黃光芹政論live直播節目《中午來開匯》專訪。（《中午來開匯》提供）

    藍白聯手通過修惡版《財劃法》，還果斷否決政院所提覆議案，府院高層拍板「不副署、不公布」來反制違憲惡法，藍白氣炸反控賴清德政府才是「違憲亂政」，民眾黨主席兼黨團總召黃國昌今天（15日）還開記者會暗示要號召民眾上街抗議。不過同日他接受網路節目專訪時又稱，如果自己只是一個學者，他會第一個上街頭，但他現在是民眾黨主席，有很多事要「考慮」，其發言被外界認為「慫了」，引來不少網友嘲諷。

    黃國昌今天率黨籍立委在立院議場前召開記者會，要求行政院長卓榮泰依憲法副署國會三讀通過的法律，一副正氣凜然地說台灣的民主憲政是全體台灣人民的，不是任何一個人，更不是任何政黨的民主憲政，當賴清德帶頭毀憲亂政的時候，當賴清德的獨裁成為事實的時候，就是人民發出怒吼站出來的時候。黃國昌宣稱，民眾黨會結合所有看不下去賴清德搞專制獨裁、無法容忍賴清德要稱皇稱帝在台灣搞實質戒嚴的力量，一起對抗綠色暴政。

    這番話一出，外界都認為他要發起上街抗議，但黃國昌今天上資深媒體人黃光芹所主持的網路節目《中午來開匯》時又稱，「今天我如果不是台灣民眾黨的黨主席，如果我今天只是一個學者，我可以跟大家講，我一定第一個上街頭，因為這件事情太嚴重。但是我今天是台灣民眾黨的黨主席，方方面面有很多事我要考慮，我希望大家能夠理解。但我可以跟大家講，我的心很痛，我的心非常的痛，台灣的民主憲政不應該被民進黨這樣玩慘。」

    網友看完紛紛嘲諷、砲轟，「慫了是不是，之前不是還帶一群無知草去北檢、北院前面違法集會抗議？」、「理由伯，有種一點直接倒閣啦，上街頭讓人看笑話？」、「欸不是啊……之前辦了多少亂七八糟的活動了，有差嗎？」、「你辭黨主席不就好了，阿北在旁邊等欸，等你上街頭啊」、「你是立法委員也上街頭呀！還玩人體衝浪和鎖員警喉，當選民都失智症？」、「之前禁制區都去了，是在供三小」、「連要不要上街頭都想包牌」、「自己正在做的事，全部推給政府，是覺得我們跟草一樣無知嗎！」、「現在是怕真的動員只有小貓兩三隻難看嗎」、「這個人才是亂源」、「台灣最大亂源就是你！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播