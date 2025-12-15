慫了？黃國昌擬上街抗議政府不副署 受訪又說「這段話」被酸爆！

黃國昌15日中午接受主持人黃光芹政論live直播節目《中午來開匯》專訪。（《中午來開匯》提供）

藍白聯手通過修惡版《財劃法》，還果斷否決政院所提覆議案，府院高層拍板「不副署、不公布」來反制違憲惡法，藍白氣炸反控賴清德政府才是「違憲亂政」，民眾黨主席兼黨團總召黃國昌今天（15日）還開記者會暗示要號召民眾上街抗議。不過同日他接受網路節目專訪時又稱，如果自己只是一個學者，他會第一個上街頭，但他現在是民眾黨主席，有很多事要「考慮」，其發言被外界認為「慫了」，引來不少網友嘲諷。

黃國昌今天率黨籍立委在立院議場前召開記者會，要求行政院長卓榮泰依憲法副署國會三讀通過的法律，一副正氣凜然地說台灣的民主憲政是全體台灣人民的，不是任何一個人，更不是任何政黨的民主憲政，當賴清德帶頭毀憲亂政的時候，當賴清德的獨裁成為事實的時候，就是人民發出怒吼站出來的時候。黃國昌宣稱，民眾黨會結合所有看不下去賴清德搞專制獨裁、無法容忍賴清德要稱皇稱帝在台灣搞實質戒嚴的力量，一起對抗綠色暴政。

這番話一出，外界都認為他要發起上街抗議，但黃國昌今天上資深媒體人黃光芹所主持的網路節目《中午來開匯》時又稱，「今天我如果不是台灣民眾黨的黨主席，如果我今天只是一個學者，我可以跟大家講，我一定第一個上街頭，因為這件事情太嚴重。但是我今天是台灣民眾黨的黨主席，方方面面有很多事我要考慮，我希望大家能夠理解。但我可以跟大家講，我的心很痛，我的心非常的痛，台灣的民主憲政不應該被民進黨這樣玩慘。」

網友看完紛紛嘲諷、砲轟，「慫了是不是，之前不是還帶一群無知草去北檢、北院前面違法集會抗議？」、「理由伯，有種一點直接倒閣啦，上街頭讓人看笑話？」、「欸不是啊……之前辦了多少亂七八糟的活動了，有差嗎？」、「你辭黨主席不就好了，阿北在旁邊等欸，等你上街頭啊」、「你是立法委員也上街頭呀！還玩人體衝浪和鎖員警喉，當選民都失智症？」、「之前禁制區都去了，是在供三小」、「連要不要上街頭都想包牌」、「自己正在做的事，全部推給政府，是覺得我們跟草一樣無知嗎！」、「現在是怕真的動員只有小貓兩三隻難看嗎」、「這個人才是亂源」、「台灣最大亂源就是你！」

