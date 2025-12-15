憲政首例！卓榮泰「不副署」財劃惡法 加註意見全文曝光

行政院長卓榮泰今天宣布，將依照憲法第37條規定，不予副署財劃法修正案，並強調已在總統令稿上加註意見，以示對憲法之忠誠。（擷取自卓榮泰臉書）

藍白惡修「財劃法」掏空中央政府財政，府院高層拍板「不副署」、「不公布」，成憲政史上首例。行政院長卓榮泰今天宣布，將依照憲法第37條規定，不予副署財劃法修正案，並強調已在總統令稿上加註意見，以示對憲法之忠誠。

賴總統批示內容為，「前次修法已有侵犯行政權之虞，行政院已申請釋憲在案，此次修法不僅削弱中央財政，影響施政決策，且擴大中央地方垂直及水平分配不均，破壞財政永續，加劇排擠政府推動重要民生政策，阻損守護國家安全及因應天然災變之能力。各方允應在合憲途徑下，建構兼顧中央財政韌性與地方均衡發展，讓國家能長治久安之制度」。

請繼續往下閱讀...

卓揆附加意見內容提到，「依憲法第37條規定，總統依法公布法律，須經行政院院長副署，而在憲法上，本院與立法院分別有預算提案權與議決權，以形成國家預算秩序」。

卓揆更寫下，「惟立法院本次修正財劃法，過程與內容悖離民主原則及權力分立，侵害本院行政權，違憲重大且明顯。是本人為維護憲法賦予之預算編列權，並承擔施政責任，決定基於行政院院長副署權，就本次財劃法修正條文不予副署，以示對憲法之忠誠」。

卓榮泰在行政院記者會上強調，他身為行政院長，如果被一個國會和政黨提出倒閣不信任案，那將會是他畢生的民主勳章。「我願意成為護憲的鬥士，我願意跟勇敢的國人站在一起，走上這一條護憲、護國的道路」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法