為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    憲政首例！卓榮泰「不副署」財劃惡法 加註意見全文曝光

    2025/12/15 19:13 記者陳鈺馥／台北報導
    行政院長卓榮泰今天宣布，將依照憲法第37條規定，不予副署財劃法修正案，並強調已在總統令稿上加註意見，以示對憲法之忠誠。（擷取自卓榮泰臉書）

    行政院長卓榮泰今天宣布，將依照憲法第37條規定，不予副署財劃法修正案，並強調已在總統令稿上加註意見，以示對憲法之忠誠。（擷取自卓榮泰臉書）

    藍白惡修「財劃法」掏空中央政府財政，府院高層拍板「不副署」、「不公布」，成憲政史上首例。行政院長卓榮泰今天宣布，將依照憲法第37條規定，不予副署財劃法修正案，並強調已在總統令稿上加註意見，以示對憲法之忠誠。

    賴總統批示內容為，「前次修法已有侵犯行政權之虞，行政院已申請釋憲在案，此次修法不僅削弱中央財政，影響施政決策，且擴大中央地方垂直及水平分配不均，破壞財政永續，加劇排擠政府推動重要民生政策，阻損守護國家安全及因應天然災變之能力。各方允應在合憲途徑下，建構兼顧中央財政韌性與地方均衡發展，讓國家能長治久安之制度」。

    卓揆附加意見內容提到，「依憲法第37條規定，總統依法公布法律，須經行政院院長副署，而在憲法上，本院與立法院分別有預算提案權與議決權，以形成國家預算秩序」。

    卓揆更寫下，「惟立法院本次修正財劃法，過程與內容悖離民主原則及權力分立，侵害本院行政權，違憲重大且明顯。是本人為維護憲法賦予之預算編列權，並承擔施政責任，決定基於行政院院長副署權，就本次財劃法修正條文不予副署，以示對憲法之忠誠」。

    卓榮泰在行政院記者會上強調，他身為行政院長，如果被一個國會和政黨提出倒閣不信任案，那將會是他畢生的民主勳章。「我願意成為護憲的鬥士，我願意跟勇敢的國人站在一起，走上這一條護憲、護國的道路」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播