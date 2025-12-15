為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    行政院正式宣布不副署財劃法 藍議員籲北市府「透過合法武器」回擊中央

    2025/12/15 17:45 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市議員楊植斗今（15）在台北市議會市政總質詢提到近日財劃法爭議，強調北市府應該要出動合法的武器。（資料照）

    台北市議員楊植斗今（15）在台北市議會市政總質詢提到近日財劃法爭議，要台北市長蔣萬安列出地方政府受財劃法衝擊事項，更說「不能只寄望中央政府回頭，應該要讓民眾知道不執行財劃法的嚴重性。」楊植斗也說，「台北市政府可以做的事很多」，強調北市府應該要出動合法的武器。更說：「既然現在中央不遵守法令了，我們也要讓中央知道台北市應該把錢用在市民身上，若要審建照、消防安檢，不好意思，中央部會不給我們錢、沒這麼多人力，順序就排到後面，我們台北市民優先。」

    「行政院有許多機構都是在台北市轄內，勞動局可以去問有沒有霸凌、實施勞檢，每月去問一次，這些員工應該也很希望台北市政府幫他們解決問題。」他也提到，中央有許多建設在台北進行，如經濟部正在建築大樓，是否可以好好審視文資保存等流程是否有失誤或缺漏。

    蔣萬安則回，盼行政院中央政府依法行政，也說會整理受衝擊的預算與計畫補助，承諾會讓議會、民眾清楚了解。蔣萬安同時強調，三讀通過的法律依憲法應執行，以行政院長不副署方式惡意杯葛，並非全民樂見。他也提到，台北市接下來捷運建設、社宅興建以及市場改建等重大工程都會受到影響，應該讓民眾了解嚴重性。

