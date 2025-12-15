支持政院不副署財劃法 民進黨團：替暴衝國會拉手煞車

立法院民進黨團舉行記者會，表態支持行政院不副署財劃法修正案之決定。（記者塗建榮攝）

行政院長卓榮泰稍早正式宣布，將不副署由藍白國會主導通過的「財政收支劃分法修正案」。對此，民進黨團接續舉行記者會，全力支持行政院不副署的決定。民進黨團副幹事長范雲強調，這是行政院不得已的作為，藍白癱瘓憲法法庭，並否決覆議案，卓揆依憲法增修條文規定不副署，是替暴衝國會拉手煞車。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，行政院決定不副署有違憲之虞的法令被公布生效，黨團的態度是全力支持行政院的決定。行政院依法向立法院負責，肩負施政推動的最後責任，當院長基於憲法賦予的忠誠義務，對於國會通過法案認為有違憲、抵觸國家利益、有違國民意志時，可基於憲法第37條的權利，進行不副署。

鍾佳濱重申，此事過去也有前例，行政院前院長郝柏村對於時任總統李登輝升任蔣仲苓為一級上將的人事案，也因不副署而無法發布，本次則是針對法律案。

民進黨團副幹事長沈伯洋指出，不副署是一個非常重大的憲政時刻。藍白一直聲稱擁有六成民意，說這是立法院多數通過的法案不該不副署。但若今天立院修法，政院只剩院長、總統府只剩總統，部會全部裁撤，該案要不要副署？且法案不經討論逕付二讀、協商過水再表決通過，能真正代表民意？

沈伯洋強調，法案沒有經過討論，和藍白聲稱的民意基礎毫無關係，真正的民意要能夠討論，出來的法律也才能表彰這個國家。他也強調，法律通過不能逾越憲法界線，若今天立法要國家自殺，行政院要副署？憲法法庭不存在，要眼睜睜看著國家自殺？這是黨團支持不副署的原因。

民進黨團副書記長張雅琳說，財劃法違反憲法、公債法、預算法，行政院踩煞車不副署，是基於憲法第37條的權利，合法合憲。藍白惡修財劃法突破公債法限制，讓舉債超過上限，債留子孫，為了國家安全平衡、健全發展，這是行政院應當要做的，避免國家走上失速列車的做法。國會也可依憲提出不信任案或釋憲。

范雲表示，民主政治，立法院監督行政院彼此平衡，現在立法院靠著國會多數壓制、霸凌行政院。對於民眾黨主席黃國昌宣稱，副署是院長對抗總統的權利，學者看法則不然。她強調，行政院本來有憲法賦予的救濟管道，但藍白癱瘓憲法法庭、否決覆議案，卓揆連來說明解釋的機會都沒有，不副署是不得已的作為。

民進黨團書記長陳培瑜指出，財劃法惡修困境，中央被立法院要求，補助不得少於一定比例，地方要怎麼要就要怎麼給，以花蓮縣為例，各式各樣一次性的政策買票，成就「傅家王朝」的政治利益。利用國會惡修惡法，完成地方政治利益和算計，所以當然要支持行政院不副署的做法。

最後，鍾佳濱呼籲在野黨，若國會通過不信任案，卓揆絕對不會賴著不走，憲法早已明定，在否定行政院施政後，是否進一步否定行政院的信任，涉及後續解散國會的時間點，「我們絕對尊重，也奉陪到底！」

