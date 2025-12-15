為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    食髓知味！朱亞虎咬沈慶京政治獻金柯文哲 再爭12萬平方公尺容積

    2025/12/15 17:42 記者劉詠韻／台北報導
    朱亞虎證稱在京華城獲得560%容積率後，沈慶京曾透過名義捐款向柯文哲表達致謝；但當更具爭議的12084平方公尺容積率浮現時，他一看便認定「昭然若揭，根本就是違法」。（記者羅沛德攝）

    京華城容積率、政治獻金弊案進入審理關鍵階段，檢方今以威京集團主席沈慶京「老臣」、重要共犯朱亞虎的偵查證詞作為論告事證之一。檢察官林俊廷指出，朱亞虎證詞揭露沈慶京在成功取得560%容積率後，為了再進一步爭取12萬0284平方公尺的超額容積，決定以政治獻金討好柯文哲；當時，朱亞虎更直指整個過程昭然若揭、根本違法，檢方並形容全案堪稱「左手請託、右手行賄。」

    庭訊中，林俊廷還原朱亞虎的偵查筆錄、LINE對話紀錄等證據，指出朱亞虎長期協助沈慶京處理京華城案，是全案關鍵人物。朱亞虎亦坦承，他跟隨沈慶京多年，清楚知道沈慶京的最終目標就是爭取樓地板面積。

    林俊廷指出，朱亞虎證稱在京華城獲得560%容積率後，沈慶京曾透過名義捐款向柯文哲致謝；但當更具爭議的12萬0284平方公尺容積率浮現時，他一看便認定「昭然若揭，根本就是違法」。朱亞虎並進一步坦承，由於當時樓地板面積尚未達成目標，沈慶京最後才決定以政治獻金方式討好柯文哲。

    林俊廷補充，朱亞虎在偵查期間一度表達懺悔，並全盤承認行賄罪，且供稱沈慶京所尋找的210萬元人頭款項，實際上即為行賄資金，目的在於藉由市府啟動「研議」程序，讓京華城案得以起死回生。

    林俊廷並提出4項關鍵證據，證明京華城公司與市府決策之間存在聯繫，包括朱亞虎坦承曾協助聯繫北市府、前京華城法務經理陳俊源與朱亞虎的會議紀錄、京華城公司事前掌握議會會議紀錄與結論，以及最關鍵的相關資訊來源於市長秘書室。

    林俊廷指出，回顧2019年3月10日便當會後，沈慶京即傳「懇請柯市長盡快召開研議會」，而依客觀證據及經驗法則判斷，「柯文哲指示都發局，應可從中協助」。檢方認為，柯文哲的裁示並非無知或無關緊要，而是促成京華城目標的關鍵轉捩點；朱亞虎亦供稱，沈慶京對該次會面結果相當滿意，檢方因此形容全案為「右手請託、左手行賄」。

    檢方最後依朱亞虎的認罪供詞主張，京華城560%容積率已先行取得，而具有爭議的12萬0284平方公尺容積，則是企圖透過「研議」程序，將原本不合法的事項轉為合法，藉此讓京華城案起死回生。

