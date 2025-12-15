為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    內政部50億「老宅延壽」明年上路 嘉市近千人擠爆說明會籲增加場次

    2025/12/15 17:20 記者王善嬿／嘉義報導
    老宅延壽說明會今在嘉義市舉行，會場擠爆前往聽說明會的民眾。（記者王善嬿攝）

    內政部規劃50億元特別預算自今年起分3年期程辦理「老宅延壽機能復新」計畫，補助全國屋齡逾30年4至6層樓公寓以及6樓以下透天住宅修繕，一棟最高可補助至960萬元。內政部國土管理署第4場巡迴說明會今在嘉義市舉辦，吸引近千人到場，會場被擠爆，民眾呼籲增開說明會場次。內政部政務次長董建宏向與會民眾抱歉「座椅準備不夠」，12月30日前在新北、台北、高雄還有6場說明會，明年還會到各縣市府宣傳計畫內容。

    今董建宏、國土管理署長吳欣修、立委王美惠、嘉義市政府工務處副處長余成鈺等人與會，簡報後與民眾交流意見，民眾不滿說明會在嘉市僅辦1場，應增加中南部的說明會場次，另有室內裝修業者建議，中央應明訂及公開修繕獲補助房屋的業者資格標準。

    董建宏表示，台灣邁入超高齡社會，許多長輩生活活躍，但住宅結構與設備卻逐年老化，安全風險隨之增加，藉由老宅延壽計畫，希望透過專業輔導與友善流程，協助民眾改善老屋環境，讓更多高齡者能實現「在宅健康老化、在地安老」的願景。

    國土署簡報，此計畫目標在3年內協助600棟（以公寓計算）、屋齡逾30年的4至6樓集合住宅，以及6樓以下透天住宅完成老屋修繕，需使用執照為自用的住宅；補助項目包括外牆修繕、屋頂防漏、電力與管線更新、增設電梯與無障礙設施等，一棟最高補助960萬元，還可加選補助室內空間，每戶最高補助20萬元，高齡弱勢戶可加碼至30萬元。

    國土署長吳欣修表示，老宅延壽機能復新計畫的申請日期，待說明會舉辦告一段落，公告開始申請日期；內政部現在補助「危險及老舊建築物」的結構安全性能評估補助，建議民眾可先申請補助進行結構安全性能評估，後續再申請老宅延壽計畫經費修繕，內容詳洽（02）77019919或「都市更新入口網」。

    國土署長吳欣修（左三）說明補助計畫辦法。（記者王善嬿攝）

    內政部今到嘉義市舉辦老宅延壽計畫說明會，吸引近千人到場。（記者王善嬿攝）

