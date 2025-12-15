藍白荒誕提案修法行政院長不副署 林志潔：感謝政院承擔 一起守護國家

藍白聯手各種荒誕提案修法，行政院多次覆議被否決後，決定不副署。陽明交大法律學者林志潔感謝行政院承擔，籲國人一起守護國家民主憲政。（擷取自林志潔臉書）

面對2年來藍白立委各種荒誕提案亂修法，行政院今天終於以財劃法做出表態：不副署窒礙難行的法律。對此，陽明交大法律學者林志潔認為，當一個法律由立法院通過後，若窒礙難行，行政院可以向立法院提出覆議，但立法院再次否決行政院覆議，如今行政院以不副署承擔立法的荒誕修法，她認為這是合憲的做法，更感謝行政院及院長卓榮泰承擔，也籲國人一起守護我們的國家。

林志潔說，財劃法先是因提案內容錯誤百出，分母分子算錯，導致離島和許多縣市無法分配預算，被覆議後再提出的草案，不但挖走中央4165億元給地方，到現在依然沒有要求地方要承擔起原本中央的工作，導致權責不清問題未解，且中央需為此舉債2992億元，現在藍白立委又要求明年中央仍要維持目前補助地方的總額5455億元，為此中央又必須再舉2646債，總共舉債5638億元，舉債占歲出比高達17.1％，已超過「公債法」上限15％。

行政院為了財劃法，已向立法院提覆議8次，均無法獲立法院有效的解決，行政院當然無法編列違法的預算，也無法執行違法違憲的法律。確實，財劃法是否違憲，本應由憲法法庭來決定，但憲法法庭遭藍白立委惡意亂修憲法訴訟法、又兩度全面封殺大法官提名人而癱瘓，至今快滿1年，無法指望司法作為仲裁者。

她說，過去兩年，包括財劃法在內的許多修法，從來不是以國計民生為重，也不是要監督行政，而是在掏空國家，毀壞台灣民主憲政。身為人民，我們已經多次走上街頭，用各種我們能做的合法方式來表達訴求，現在該是權力分立制衡展現的時刻，不副署就是重要的最後手段。當然，不副署不公布法律，後續還有連鎖效應，也就是倒閣與國會解散全面改選。

若行政院長因不信任案通過需辭職同時，也可呈請總統解散立法院。換言之，對行政院長提出倒閣同時，立法院也可能被解散，雙方是基於權力分立，互相制衡。不論政黨如何競爭，國家的民主憲政不能動搖。

