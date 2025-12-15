為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    前駐菲律賓代表曝杜特蒂訪台幕後 險因美國壓力在桃機被卡關

    2025/12/15 16:56 記者黃靖媗／台北報導
    我國前駐菲律賓代表林松煥今日舉辦「百戰歸鄉：我的奮鬥歷程、時代見證與外交評析」新書發表會。（記者黃靖媗攝）

    我國前駐菲律賓代表林松煥今日發表新書「百戰歸鄉：我的奮鬥歷程、時代見證與外交評析」，書中回憶2016年時任菲律賓總統參選人、納卯市長杜特蒂（Rodrigo Duterte）訪台時，差點就要因為美方壓力而無法入境台灣，幸虧他靈活應變、化解危機。

    杜特蒂曾於2016年1月9日至11日短暫訪台3天。

    林松煥於新書「百戰歸鄉：我的奮鬥歷程、時代見證與外交評析」中指出，當年他評估杜特蒂必然會贏得大選，成為菲律賓總統，一旦杜特蒂當選，受限於「一中政策」，便不可能訪台，他認為杜特蒂訪台時機必須妥適拿捏，否則稍縱即逝。

    書中指出，當時的外交部卻不認同他的分析與研判，而杜特蒂又與美國大使交惡，他不顧外交部及美國的反對，毅然決然在選前邀請並陪同杜特蒂夫婦訪台。

    沒想到國安會及外交部居然會因為接到AIT情報及安全官通知，竟在他陪同杜特蒂抵達桃園國際機場時，阻止杜特蒂一行入境，幸虧他當場據理力爭、處置得宜，堅持讓杜特蒂先禮遇入境，之後再由外交部同仁補辦入境程序。

    林松煥今日分享，遇到這種我國國家利益與美國國家利益不一致的狀況，我國若同意美國的要求，跟菲律賓的下任總統要如何來往，因此後來他以折衷的方式，既然美國如此關切杜特蒂在台灣的言行，台灣同意每日向美國回報杜特蒂在台行程，最終獲得美方同意。

    林松煥指出，在他化解危機的同時，杜特蒂都不知道中間發生什麼，在台期間很愉快、對台印象很好，看了台灣的高鐵、捷運、台北交通，也會見了調查局，因此在杜特蒂當總統後，首個接見的大使就是他。

