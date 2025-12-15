為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    首度回應柯文哲政治語言 檢察官：不應以妖魔化檢方為攻防手段

    2025/12/15 16:44 記者張文川／台北報導
    台北地院15日審理前台北市長柯文哲等人涉入的京華城等案件，正式進入言詞辯論階段，前台北市長柯文哲出庭應訊。（記者羅沛德攝）

    台北地院15日審理前台北市長柯文哲等人涉入的京華城等案件，正式進入言詞辯論階段，前台北市長柯文哲出庭應訊。（記者羅沛德攝）

    台北地方法院審理京華城容積弊案，今由檢察官論告，下午接續論告前台北市長柯文哲所涉的圖利京華城案，公訴檢察官廖彥鈞也首度回應柯文哲歷來對檢方的批評，指出檢方並非笑罵由人，而是不願意回應政治性語言，盼讓政治歸政治、法律歸法律，回歸法律攻防，辯方也不應以妖魔化檢方為攻防手段。

    廖彥鈞於論告圖利罪告一段落後，有感而發回應柯文哲與其律師團一再指責檢方邪惡、以害人為職志等言論，廖說，他對於柯的這些說法無法接受，檢察官也是公務員，每位基層公務員都努力做好自己的工作，他自認是認真的檢察官，經辦的案件、看過的被害人血淚不會比在場任何法律人還少，他只想盡自己的職責，法庭上的法律攻防有各自立場，但不應以妖魔化檢方為手段。

    廖彥鈞表示，柯文哲曾經多次指責當庭指責檢察官，檢察官一直沒有回應，並非檢方笑罵由人，而是選擇不回應政治性語言，盼能回歸法律攻防，讓政治歸政治、法律歸法律。

    柯曾說過多次要看10年後社會怎麼評價此案，廖彥鈞對此表示，檢方並不擔心10年後、20年後社會會怎麼評價，此時此刻檢察官只希望不要再有下一件「動物農莊所謂的平等（反諷由掌權者決定誰更平等）」的京華城案。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播