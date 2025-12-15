首度回應柯文哲政治語言 檢察官：不應以妖魔化檢方為攻防手段

台北地院15日審理前台北市長柯文哲等人涉入的京華城等案件，正式進入言詞辯論階段，前台北市長柯文哲出庭應訊。（記者羅沛德攝）

台北地方法院審理京華城容積弊案，今由檢察官論告，下午接續論告前台北市長柯文哲所涉的圖利京華城案，公訴檢察官廖彥鈞也首度回應柯文哲歷來對檢方的批評，指出檢方並非笑罵由人，而是不願意回應政治性語言，盼讓政治歸政治、法律歸法律，回歸法律攻防，辯方也不應以妖魔化檢方為攻防手段。

廖彥鈞於論告圖利罪告一段落後，有感而發回應柯文哲與其律師團一再指責檢方邪惡、以害人為職志等言論，廖說，他對於柯的這些說法無法接受，檢察官也是公務員，每位基層公務員都努力做好自己的工作，他自認是認真的檢察官，經辦的案件、看過的被害人血淚不會比在場任何法律人還少，他只想盡自己的職責，法庭上的法律攻防有各自立場，但不應以妖魔化檢方為手段。

廖彥鈞表示，柯文哲曾經多次指責當庭指責檢察官，檢察官一直沒有回應，並非檢方笑罵由人，而是選擇不回應政治性語言，盼能回歸法律攻防，讓政治歸政治、法律歸法律。

柯曾說過多次要看10年後社會怎麼評價此案，廖彥鈞對此表示，檢方並不擔心10年後、20年後社會會怎麼評價，此時此刻檢察官只希望不要再有下一件「動物農莊所謂的平等（反諷由掌權者決定誰更平等）」的京華城案。

