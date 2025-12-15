卓揆不副署修惡版財劃法 國民黨：開違憲惡例成歷史罪人

行政院長卓榮泰今日親自召開「捍衛憲政秩序」記者會，正式宣布將不副署藍白聯手通過修惡版的「財政收支劃分法」。（記者陳逸寬攝）

行政院長卓榮泰今日親自召開「捍衛憲政秩序」記者會，正式宣布將不副署藍白聯手通過修惡版的「財政收支劃分法」。國民黨批評，不開心就不守法，總統賴清德比南韓前總統尹錫悅更獨裁，賴卓大開違憲惡例，將成歷史罪人！

國民黨指出，立法院三讀通過財劃法修正後，卓榮泰提覆議遭否決，依照中華民國憲法第72條規定：「總統『應』於收到後十日內公布之」，即賴總統最遲必須在今（15日）公布法律；另依照憲法增修條文第3條：「覆議時，如經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長『應』即接受該決議」。

國民黨表示，憲法寫得清清楚楚，賴清德、卓榮泰必須依照憲法義務公布並執行法律，但如今賴卓卻拒絕依法行政，對比尹錫悅宣布戒嚴遭國會否決後，立刻解除並道歉，賴清德卻將個人意志凌駕在法律及國會之上，比尹錫悅更獨裁。

國民黨進一步指出，賴卓體制開違憲惡例，我國法治將蕩然無存。對於立法院三讀通過的法律，賴清德、卓榮泰選擇不副署、不公布、不執行，就是昭告天下：「只要我賴政府不開心，就可以不守法！」若執政者帶頭藐視法治，該如何要求人民？我國將走向前所未見的憲政崩壞。

「無視三權分立，賴清德只想三權一體！」國民黨說，憲法法庭無法運行，罪魁禍首就是賴清德，身為總統卻提不出人民可接受的大法官，還反過來指責在野黨，根本是「自己生病卻叫別人吃藥」；賴清德如今以行政權否決立法權，甚至超越司法拒絕公布法律，無視行政、立法、司法三權分立原則，只想三權一體、遂行實質獨裁。

國民黨嚴正呼籲賴清德、卓榮泰，應恪遵中華民國法治，善盡憲法忠誠義務，前有南韓尹錫悅為鑑，成為國際大笑話，賴卓勿一錯再錯，淪為中華民國歷史罪人！

