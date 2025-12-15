為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    兩岸觀光逆差待赴中禁團令解除？觀光署：小兩會先行 未獲中方回應

    2025/12/15 16:56 記者蔡昀容／台北報導
    兩岸觀光目前尚未完全開放。示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

    兩岸觀光目前尚未完全開放。示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

    赴中禁團令未全面解除，媒體報導今年兩岸觀光逆差。交通部觀光署今天（15日）重申，對於兩岸觀光交流，我方4立場不變：健康有序恢復兩岸旅遊、歡迎中客來台觀光、確保國人赴中旅遊安全、由小兩會溝通團體旅遊，而我方台旅會今年2月聯繫中方海旅會表達溝通意願和項目，但迄今未獲中方回應。

    媒體報導我國赴中禁團令未全面解除，兩岸觀光呈現逆差。觀光署說明，我方台灣海峽兩岸觀光旅遊協會（台旅會）已釋出善意，今年2月聯繫對岸海峽兩岸旅遊交流協會（海旅會），表達「觀光小兩會」溝通的意願和項目，但對方迄今仍未回應。

    對於中客來台觀光，觀光署表示，政府已就可操之在我方部分先行推動，包括開放第三類中客來台觀光、中客赴金門及馬祖旅遊等。至於中客來台灣本島觀光，因疫情中斷多年，為確保兩岸觀光交流健康有序，應由觀光小兩會先就旅遊安全、品質、穩定性、公平性等事項進行溝通，有助於政策順利執行。

    對於兩岸觀光交流，觀光署重申，政府有4個立場不變：健康有序恢復兩岸旅遊的立場不變、我方歡迎中客來台觀光的立場不變、確保國人赴中旅遊安全的立場不變、由小兩會溝通團體旅遊的立場不變。在此前提下，為確保雙方政策及管理措施能有效銜接，我方仍秉持應由觀光小兩會就各自關切事項進行溝通，以落實健康有序恢復兩岸旅遊，確保國人赴陸旅遊安全。

