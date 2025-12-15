為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    政院不副署「財劃法」5大理由 政委林明昕：反制國會獨裁不叫獨裁

    2025/12/15 16:28 記者陳昀／台北報導
    行政院召開「捍衛憲政秩序」記者會，政委林明昕進一步說明「不副署」的理由，再修版「財劃法」涉及五大違憲。（記者陳逸寬攝）

    行政院長卓榮泰今天下午召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣布「不副署」財劃法；政委林明昕進一步說明「不副署」的理由，再修版「財劃法」涉及五大違憲，增加中央政府整體預算支出2646億元，且突破法定舉債上限，等同逼政院自廢武功，政院反制多次累積的「國會獨裁」，且國會仍有制衡方式，這不叫獨裁。

    林明昕指出，首先，再修版財劃法違反憲法第70條，以「法案」名義包裝，增加中央政府整體預算支出2646億元，造成立法院對行政院所提預算增加支出提議；第二，在法律層次上，強迫政院舉債高達17.1%，違反公債法所定15%上限，如不舉債，等同要政院「自廢武功」，嚴重影響財政健全，沒收施政決策權與推動權。

    林明昕說，第三，再修版財劃法也違反權力分立、嚴重侵害行政權，依憲法第59條、憲法增修條文第3條，提出預算權、形成施政計畫都是「行政專屬權」，法案卻無視各年度中央及地方政府財政情形，一律要求補助款不得低於一定比率或金額，破壞責任政治原則。

    林明昕表示，第四，再修版財劃法強制規定中央「應」補助地方政府，違反憲法第147條、地方制度法第69條宗旨，對地方補助應衡酌「全國經濟平衡發展」；第五，突襲式修法程序無視公開透明與討論的需要，悖離民主原則，不僅在程序委員會逕付二讀、未交委員會審查，且兩次黨團協商均未獲共識、未逐條討論，同日完成二三讀表決。

    林明昕強調，以上問題都不是第一次發生，是從國會通過「立法院職權行使法」以來，多次重複發生的現象，修法的過程也有嚴重瑕疵，這在憲法學理稱為「多數暴力」，議會藉此強度關山想通過的法律就叫「國會獨裁」。

    林明昕說，行政院「不副署」絕對不是獨裁，政院是基於多次累積，才必須反制「國會獨裁」，依照憲法，國會兩個方式可以制衡，聲請釋憲或提出不信任案，三權或五權之間，只要有另一權可以制衡，那就不叫獨裁。

