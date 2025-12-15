退撫法修法再增3600億新缺口 周弘憲：全體納稅人沉重負擔

總統賴清德今日與行政院及考試院進行國政茶敘。考試院長周弘憲表示，這次退撫法修法又增加3600億元新缺口，完全沒有指出彌補財源為何，雪上加霜，如都要靠政府撥補，又會是全體納稅人沉重的負擔。（總統府提供）

總統賴清德今（15）日與行政院及考試院進行國政茶敘，考試院長周弘憲在會中表示，考試院反對這次退撫法修法，退撫新制開辦起就不足額提撥，已累積巨額潛藏債務，公教退撫基金餘額約1兆，並背負近3兆潛藏債務，這些根本問題還沒有解方，這次修法又增加3600億新缺口，完全沒有指出彌補財源為何，雪上加霜，如果都要靠政府撥補，又會是全體納稅人沉重的負擔。

周弘憲更直批，明知水庫裡的水10多年後就會枯竭，不但不節約，還設法用得更快一點，讓水庫見底的危機更快來臨，就是這次修法的寫照。

周弘憲表示，2017年的年金改革使基金的財務有很大的改善，但仍有高達2.96兆元潛藏債務，公、教退撫基金仍會在2049年及2045年用罄，「無法永續」的危機一直存在，年改沒有踩剎車的本錢，而這次修法將退休所得拉回2023年替代率，年改不但踩剎車，還倒退兩年，對基金的財務帶來很大的傷害，也將導致公教退撫基金提前至2045年及2042年用罄，對於公教族群的權益造成傷害，對年輕的公教更不公平。

周弘憲也表示，修法對政府財政造成傷害，為了彌補實施個人專戶制的財務缺口，如由政府編列預算分年撥補，公、教總計需3370億元，而修法停止調降退休所得的新財務缺口，則須3600億元，兩者合計高達6970億元，目前公教退撫基金的餘額才約1兆，也背負近3兆的潛藏債務，這些根本問題還沒有解方，這次修法又增加了3600億新缺口，完全沒有指出彌補的財源為何，雪上加霜，如果都要靠政府撥補，又會是全體納稅人沈重的負擔。

周弘憲憂心指出，近年政府對公保的撥補、以及退撫基金的撥補和挹注，已各自投入好幾千億元，但目前還不是基金財務最嚴峻的時候，根據精算報告，大約在20年後，退撫基金每一年的收支短差，公教合計會高達2000億，修法後短差更擴大，令人憂心，如考量其他職業別退撫和保險相關的潛藏債務，合計已超過20兆元，遠超過政府預算可以支應的規模，在還沒有找出財務改善方案之前，考試院反對修法擴大財務缺口。

