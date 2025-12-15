轟藍白惡修「財劃法」釀憲政危機！時力籲恢復憲法法庭運作

時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

「財劃法」覆議案遭立法院否決，行政院今拍板不副署該法案，時代力量今（15）日表示，藍白兩黨聯手推動「財劃法」修法，缺乏對中央與地方財政的整體評估，僅憑多數席次優勢將資源「搶到地方」，卻未考量中央統籌分配的調節功能，形同將國家財政推向懸崖，對此種不負責任、缺乏財政紀律，且具高度違憲疑慮的立法品質，時力表達堅決反對。

時力指出，行政院長考慮拒絕副署，必須回到憲政與法律脈絡檢視。「憲法」第72條明定，立法院通過之法律案，總統應於10日內公布，屬於義務性規定；一旦行政院長拒絕副署，確實將使總統無法完成公布程序，導致法律無法生效。

時力強調，在現行憲政體制中，行政院長由總統直接任命，實質上為總統意志的執行者。若行政院長拒絕副署，致使總統無法依法公布法律，在憲政邏輯上等同於總統行使否決權。此舉將對既有憲政慣例造成衝擊，具有高度風險，執政團隊應審慎面對其政治與憲政後果。

時力提及，行政院之所以考慮採取拒絕副署的高度風險作法，根本原因在於憲法法庭遭國會癱瘓，無法作為憲政爭議的終局裁判者。若有足額大法官，行政院原可依法聲請憲法裁判，無須走上此一路徑。當朝野互指違憲卻無仲裁機制，台灣已陷入嚴重憲政危機，這正是「憲法訴訟法」修惡後所預見的風險。

「讓憲法法庭恢復正常運作，是解決當前僵局的唯一途徑！」時力呼籲，賴清德總統儘速提出具高度專業與法學聲望的大法官提名名單；同時也呼籲國民黨與民眾黨停止惡意杯葛，理性審查人選，而非以癱瘓司法作為政治鬥爭工具。

最後，時代力量重申，現行憲法在權責劃分與政府體制上，已與台灣現況產生嚴重扞格，難以回應人民期待、化解政治僵局。朝野各黨應重新啟動憲政改革，這才是確保台灣長治久安、解決國家根本問題的長遠之道。

