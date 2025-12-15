為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    賴瑞隆、邱議瑩支持不副署財劃法捍衛高雄權益 批藍白毀壞財政

    2025/12/15 16:10 記者葛祐豪／高雄報導
    立委賴瑞隆（右三）今天下午偕同多位高雄市議員，表態支持行政院不副署藍白版財劃法。（記者葛祐豪翻攝）

    因應在野黨強勢修《財劃法》，衝擊中央施政推動，行政院長卓榮泰今（15日）下午正式宣布不副署本次修法；對此，高雄民進黨立委賴瑞隆、邱議瑩均表態支持行政院不副署藍白版財劃法，捍衛高雄權益，並批藍白毀壞國家財政與公平正義。

    邱議瑩表示，藍白從過去到現在，不斷進行毀憲亂政、毀滅國家的動作，癱瘓憲法法庭，甚至修惡法，讓國家的財政、公平正義，受到非常大的挑戰和威脅。

    針對行政院長卓榮泰宣布不副署藍白強推的財劃法案，邱議瑩表示支持行政院不副署惡法的決定，希望能夠維持國家的憲政秩序，把國家導入正軌。

    立委賴瑞隆今天下午也偕同多位高雄市議員，在捷運黃線工地表達支持，他強調此惡法重北輕南、重藍輕綠，將重創高雄建設，市民絕不接受。同時也表態在多項憲政手段幾近用盡後，全力支持行政院以「不副署」等各方案阻止惡法上路。

    賴瑞隆表示，過去一年藍白兩度主導修法，讓台北增加400多億，卻讓高雄「實質損失」200多億，犧牲區域均衡；若該法實施，恐開啟台灣財政分配失序惡例，對下一代造成不可逆影響。他舉例，高雄捷運黃線、岡山路竹線、小港林園線重大建設，將在明年進入經費支用高峰，但因財劃法致明年度補助款缺口達103億元，勢必衝擊工程進度。「當台北捷運早已在中央補助下完善建置，高雄等中南部城市卻因藍白惡法造成資源減少、捷運延宕，重傷城市發展，極為不公!」

    賴瑞隆也點名在財劃法議題上，五度背叛高雄人的國民黨立委柯志恩，質問其敢不敢向國民黨主席鄭麗文、黨團總召傅崐萁反映高雄人的心聲？他呼籲柯志恩在「憲政歷史時刻」應出面表態，勿再以黨意凌駕高雄權益，否則「這柯跟欺負南部人的國民黨有什麼不一樣？」

    包括市議員張勝富、何權峰、湯詠瑜、黃彥毓及市議員參選人蔡秉璁，並與賴瑞隆齊呼「支持行政院不副署，捍衛高雄權益」，共同作行政院堅強後盾，支持以不副署等管道因應違憲亂紀的財劃法，重建預算正義，守護全台縣市財政公平。

    邱議瑩支持行政院不副署惡法的決定，希望把國家導入正軌。（記者葛祐豪翻攝）

