基隆1日2命案！白日槍擊、毒駕暴衝 市議員：治安有嚴重漏洞

基隆市今天（15日）傳出2起命案，先是大武崙工業區傳出有人開槍釀1死，後來又發生毒駕暴衝1死2傷；市議員鄭文婷呼籲市府應掃黑肅槍掃毒，讓市民放心。（記者俞肇福攝）

基隆市今天（15日）上午短短數小時出現2起重大刑案，先是安樂區大武崙工業區傳出槍擊棄屍命案，仁愛區仁一路再度發生毒駕暴衝釀成1死2傷慘劇。民進黨基隆市議員鄭文婷表示震驚與痛心，她痛批，從毒駕橫行到槍擊棄屍，顯示基隆警力出現嚴重真空，謝國樑的最有愛城市口號已淪為笑話。

鄭文婷說，大武崙工業區槍擊案的死者家屬昨天曾向大武崙派出所求助，然而數小時過去，警方通報家屬趕抵現場時，只剩下一具冰冷遺體。鄭文婷質疑，大武崙工業區並非偏遠無人地帶，而是有大量勞工、物流車輛與夜間活動的產業聚落，家屬求助隨後釀成命案，顯示基隆的治安發生嚴重漏洞。

鄭文婷指出，毒駕宛如一枚不定時炸彈；上週基隆市仁愛區南榮路毒駕發生1死悲劇，今日上午11時許仁一路再度發生毒駕造成的死亡車禍。鄭文婷憤怒說，市中心人潮稠密處再度發生毒駕奪命事件，造成1名無辜婦女身亡、2人受傷；基隆市長謝國樑上週還高調宣示毒駕凌容忍，無疑是被狠狠打了一記耳光。

鄭文婷強調，年底將至，市府不應只沉浸在舉辦活動的歡樂氣氛中，而忽略了最基本的市民人身安全。她向基隆市政府及警察局提出要求，包括啟動全市掃毒專案、全面肅槍掃黑，警察局限期提出治安改善報告，向議會及民眾說明具體改善措施。

她表示，市民需要的是一個能夠安居樂業的環境，而非充斥著毒品與槍聲的恐懼城市；她將持續在議會強力監督，要求市府還給被害家屬公道，並確保類似悲劇不再重演。

