藍白「法盲」轟不副署違憲 許美華：倒閣改選看民眾黨剩幾席？

藍白日前聯手通過修惡版「財劃法」，行政院長卓榮泰今（15）日下午在「捍衛憲政秩序」記者會指出，此版本的財劃法侵害行政權、修法過程違反公開透明實質討論之民主原則、施行將造成國家發展有無法回復的重大危害，將依據憲法不予副署，捍衛憲政。（記者陳逸寬攝）

藍白聯手通過修惡版「財劃法」，並否決行政院提出的「財劃法覆議案」，迫使府院依據《憲法》做出「不副署、不公布」，成為憲政首例。目前，讓藍白立委與支持者輪番痛罵府院違憲，反紫光集團成員許美華直言，不如直接對行政院提出不信任案、倒閣全面改選，更狠嗆「看看全面改選後，民眾黨8席會剩幾席？」

許美華昨（14）日在社群發文，先是稱讚行政院「終於硬起來」願意與藍白惡法對抗，接著提到近2天在社群平台Threads上，有許多藍白陣營其支持者、大量假帳號網軍，開始狂洗「行政院不副署，違憲啦，賴政府獨裁」，還聲稱政權不副署，是「史上最嚴重的憲政危機」，卻又刻意不提憲法法庭已被藍白立委癱瘓的事實。

根據《憲法》第37條規定：「總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署。」許美華指出，這個規定清楚說明，行政院長有副署與否的權利，如果行政院長先不副署，總統後續自然無法公布法律或命令；她還補充，《憲法》也有規定，若行政院長不副署，而立法院不接受，由藍白主導的立法院仍有反制手段，可依憲法對行政院長提出不信任案，迫使卓榮泰下台。

許美華表示，如果行政院長下台，可能啟動解散國會、全面改選的新局面，「連黃國昌都說憲政崩壞，是否應提醒『國昌老師』申請釋憲？」，然而現時憲法法庭無法運作，全都要「感謝」藍白立委。許美華直指，那些聲稱「違憲說法」的人，簡直是「法盲」，並狠嗆︰「藍白立委就不要再造謠什麼行政權『不副署』是違憲、獨裁了，行政權被迫硬起來，也是被你們逼的。」

許美華也呼籲藍白立委，請「有點GUTS」跟行政權直球對決，善用憲法賦予立委的權利，對行政院提出不信任案，進行倒閣全面改選。她也強調：「大罷免大失敗，我們1450都沒在怕了，藍白不要輸不起！我最想看的是，國會全面改選，民眾黨八席會剩下幾席？」

