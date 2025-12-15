中國漁船再度越界 連江艦水砲驅離鐵殼船南北流竄

澎湖漁船在七美西南21海浬，越界進行作業。（民眾提供）

中國鐵殼船再度越界！今（15）日有澎湖漁民在七美西南海域，發現2艘中國鐵殼船越界拖網，推測中國鐵殼船可能趁著今、明2天風浪轉小，進來七美海域大撈一票，海巡署連江艦駐守七美西南海域，以水砲驅離中國漁船，但2艘船遭驅離後，採1南1北方向流竄，企圖讓我國巡防艇分身乏術，疲於奔命。

根據我國漁民表示，今日下午1時30分在北緯22度53分730秒、東經119度10分258秒處，距離七美西南約21海浬，發現2艘中國鐵殼漁船在拖網作業，並採1南1北方向作業，企圖讓我國海巡巡防艇分身乏術，疲於奔命，但我國漁民希望海巡艦艇出動捉回馬公，現場有連江艦在七美西南25海浬巡弋護漁。

澎湖海巡隊表示，今日上午8時33分連江艦回報，在七美南25.7浬（北緯22度45分6秒、東經119度23分6秒），發現越界中國漁船作業，開始以廣播、鳴笛及水炮驅離。9時連江艦回報，將越界中國漁船驅離至七美南29.3浬（北緯22度43分、東經119度17分），距基線25浬，中國漁船以航向240、航速7.2節持續向外航離，驅離結束。

至於目前我國漁民通報的中國漁船航行中，連江艦正監控中，並以無線電要求其立即航出限制水域，連江艦目前在七美西南25浬。

海巡署籲請我國漁民發現中國漁船，可用澎湖漁業電台13194報案，加速海巡巡防艇趕往現場處理時間。

另一艘中國鐵殼船也越界，2艘船一南一北作業。（民眾提供）

連江艦在七美西南海域巡弋，並以水砲驅離越界中國漁船。（海巡署提供）

