為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    政院不副署財劃法 南投縣長許淑華：盼多與立院溝通勿影響地方建設

    2025/12/15 14:24 記者張協昇／南投報導
    南投縣長許淑華15日表示，若行政院不副署財劃法修正案，將造成地方施政困難。（資料照）

    南投縣長許淑華15日表示，若行政院不副署財劃法修正案，將造成地方施政困難。（資料照）

    針對行政院不副署有違法之虞的財政收支劃分法二度修正案，南投縣長許淑華今（15日）向中央喊話表示，由於地方政府明年預算已編列，如果行政院不副署、不執行新版財劃法修正案，將造成預算不穩定，導致施政困難，希望行政院多與立法院溝通，不要因彼此對立而影響地方民生建設及福利推動。

    許淑華指出，財劃法首次修正案通過後，南投縣統籌分配稅款可增加約144億元，惟若扣除中央調整一般性補助款及各部會計畫型補助款專案補助後，實際淨增加金額約不到10億元。由於南投縣明年預算已編列，規劃利用增加的144億元財源推動社會福利政策及地方建設，包括65歲以上長者健保費由縣府負擔等，如果行政院不副署、不執行財劃法二度修正案，執意調降對地方的一般性補助款及計畫型補助款，將造成已編列預算執行不確定性，影響施政。

    許淑華話鋒一轉指出，賴總統已表達希望院會間對此進行調解，卓榮泰院長也應與立法院多加溝通，現階段國會「朝小野大」，若採取對抗態度，將無助整體預算執行及地方施政。

    許淑華強調，惟若中央確定不執行此新版財劃法，縣府仍將盡力調節財政狀況，依預算如期推動各項建設與福利措施，但縣府也不希望再度舉債，將極力向立法院爭取，確保行政院如實、如期撥補預算給地方，讓地方政府能安心推動建設、造福縣民。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播