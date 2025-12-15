政院不副署財劃法 南投縣長許淑華：盼多與立院溝通勿影響地方建設

南投縣長許淑華15日表示，若行政院不副署財劃法修正案，將造成地方施政困難。（資料照）

針對行政院不副署有違法之虞的財政收支劃分法二度修正案，南投縣長許淑華今（15日）向中央喊話表示，由於地方政府明年預算已編列，如果行政院不副署、不執行新版財劃法修正案，將造成預算不穩定，導致施政困難，希望行政院多與立法院溝通，不要因彼此對立而影響地方民生建設及福利推動。

許淑華指出，財劃法首次修正案通過後，南投縣統籌分配稅款可增加約144億元，惟若扣除中央調整一般性補助款及各部會計畫型補助款專案補助後，實際淨增加金額約不到10億元。由於南投縣明年預算已編列，規劃利用增加的144億元財源推動社會福利政策及地方建設，包括65歲以上長者健保費由縣府負擔等，如果行政院不副署、不執行財劃法二度修正案，執意調降對地方的一般性補助款及計畫型補助款，將造成已編列預算執行不確定性，影響施政。

許淑華話鋒一轉指出，賴總統已表達希望院會間對此進行調解，卓榮泰院長也應與立法院多加溝通，現階段國會「朝小野大」，若採取對抗態度，將無助整體預算執行及地方施政。

許淑華強調，惟若中央確定不執行此新版財劃法，縣府仍將盡力調節財政狀況，依預算如期推動各項建設與福利措施，但縣府也不希望再度舉債，將極力向立法院爭取，確保行政院如實、如期撥補預算給地方，讓地方政府能安心推動建設、造福縣民。

