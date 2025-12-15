林國漳回宜蘭市出生地掛首面縣長競選看板 宣示關懷弱勢初心

82歲屋主蔡清滿（左）稱讚林國漳（右）「勁古意」，預祝他高票當選。（記者江志雄攝）

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳，今天（15日）返回宜蘭市北門口出生地，懸掛「正派」、「關懷弱勢」為主軸的首面競選看板，象徵回到人生起點，宣示關懷弱勢、實踐公義參選初心。82歲屋主蔡清滿稱讚林國漳「勁古意」，預祝他高票當選。

林國漳獲前陣子到宜蘭橋下拜訪黨外先進，蔡清滿一眼認出「你就是在我家出生的林國漳」，原來林國漳父母親昔日承租蔡老先生位在宜蘭市舊城北路上，即宜蘭舊城區北門口的房子，母親在家做裁縫，一家五口擠在狹小平房，直到林國漳小二才搬離。

這間平房後來改建為大樓，蔡清滿說，他從未租給政治人物掛看板，這次破例提供牆面供林國漳懸掛競選看板。幾天前剛過57歲生日的林國漳，今天上午抵達舊居地，看著首面競選看板上架，意味著競選列車從出生地出發。

林國漳說，他出身基層，在不富裕的家庭長大，一路走來非常了解基層生活的艱辛，看著第一面競選看板掛在出生地，不只是情感上的回望，更提醒自己，照顧弱勢、關心人民的日常，參政才有意義，這正是他投入公共事務、參選縣長最根本的初衷。

林國漳表示，宜蘭要成為幸福家園，靠的不是口號，而是能真正理解地方需求、承擔責任的縣政治理，他將以正派、溫暖、務實態度，推動更公平、更有感的政策，建立幸福的宜蘭縣。

蔡清滿被問到「林國漳小時候會不會很調皮」？老先生笑說，「不會啦，他很善良、勁古意，如今挺身而出要為宜蘭做事，我願意全力支持，也祝他高票當選」。

林國漳（中）說，看著首面競選看板掛在出生地，提醒自己不忘照顧弱勢的參選初衷。（記者江志雄攝）

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（右3）今天返回宜蘭市北門口出生地，懸掛首面競選看板。（記者江志雄攝）

