    首頁 > 政治

    力挺卓揆「不副署」財劃法 民進黨：最後的「合憲」救濟手段

    2025/12/15 13:21 記者陳昀／台北報導
    民進黨今天表示，支持行政院長卓榮泰善盡職責，承擔「憲法」賦予的憲政責任。（圖由民進黨提供）

    民進黨今天表示，藍白一年三度惡修「財政收支劃分法」，迫使行政院違法舉債，覆議、釋憲、不副署都是行政院可提出的「合憲」救濟手段，既然覆議、釋憲都走不通，那行政院能尋求的救濟就是「不副署」了，民進黨支持行政院長卓榮泰善盡職責，承擔「憲法」賦予的憲政責任。

    民進黨指出，從去年底到現在，短短1年內，藍白三度惡修「財政收支劃分法」，逼迫行政院舉債5638億元分錢給地方政府，直接超過「公債法」規定的15%舉債上限，但行政院不可能違法舉債，也不可能接受立法院如此恣意侵犯屬於行政權的預算權，只好提起救濟。

    民進黨指出，覆議、釋憲、不副署是行政院可依據憲法規定提出的救濟方式，若覆議被否決，行政院就要接受決議，採取另外兩種救濟手段；如果行政院長覺得法案明顯違憲或窒礙難行，可以「不副署」，但必須負起相對應的政治責任，即可能要面對立法院提出「不信任案」倒閣的後果。

    民進黨表示，事實上，面對國民黨與民眾黨持續提出違憲法案、侵犯行政權更破壞國家財政，從去年的國會擴權法案開始，行政院已經先後提出8次覆議，並在覆議被否決後，提出釋憲作為救濟，行政院所考慮的，都是遵守憲法的「忠誠義務」。

    民進黨強調，非常遺憾，藍白把持的立法院，不但屢屢否決覆議案，甚至在否決前連給行政院長說明的機會也不願意。在國會擴權法案被憲法法庭宣告違憲後，藍白更惱羞成怒，直接修改憲法訴訟法，透過也有違憲疑慮的高門檻，癱瘓了憲法法庭的運作。

