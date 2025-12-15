為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國政茶敘菜單曝光！賴總統備「花蓮薯」盼朝野團結 惜等不到韓國瑜

    2025/12/15 13:14 記者陳昀／台北報導
    總統賴清德今召集院際「國政茶敘」，立法院長韓國瑜日前以「須取得黨團授權」為由婉拒出席。（圖由總統府提供）

    總統賴清德今召集院際「國政茶敘」，據了解，雖然立法院長韓國瑜日前以「須取得黨團授權」為由婉拒，總統府仍照原訂規劃安排茶敘流程、現場配置等，賴總統特別選擇在地花蓮薯、鳳梨酥搭配桂圓紅棗茶作為茶點，寓意「國家繁榮興旺、朝野團結圓滿，共同為台灣打拚」，可惜韓國瑜最後仍未現身。

    賴總統已多次向朝野遞出橄欖枝，今年1月，賴總統指派立法院長韓國瑜擔任川普慶賀團團長，率領朝野立委赴美參加美國總統就職典禮；今年2月，賴總統依據憲法賦予之職責，召集五院院長會商國政等。賴總統多次表達，理解朝野政黨各有堅持與立場，希望也能彼此理解體諒，相信韓院長的處事高度、歷練智慧，能夠化解朝野衝突、促進政黨和諧對話。

    另外，今年5月，賴總統也因應在野黨要求，指示國安團隊包括國防部、外交部、陸委會、國安局等，直接向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，表達高度誠意，可惜最後2在野黨主席朱立倫、黃國昌拒絕出席。

    此外，賴總統也精心準備歷次的禮品和茶點，美國總統就職典禮慶賀團要出發時，正值美國大雪，賴總統準備暖暖包、保溫品作為贈禮，象徵帶著台灣的熱情前往，盼藉由韓院長的智慧，將朝野合作的溫暖保溫帶回。五院國政會商，則準備紅花響杯五入禮盒送給五院院長，象徵缺一不可，並傳達五權分立、五院合作、五院團結的呼籲。在野黨主席拒絕而未能成局的國安情勢簡報，原先準備「漢光41號臂章」贈禮，也是表達即使政黨不同，但守護國家的決心應該一致的期望。

    據悉，此次院際國政茶敘，賴總統特別挑選花蓮薯、鳳梨酥等台灣在地小吃，搭配桂圓紅棗茶。鳳梨酥取台語「旺來」之意，象徵國家繁榮興旺，花蓮薯一則取其「台灣」意象，傳達團結之意，二則取自台語俗諺「番薯不驚落土爛，只求枝葉代代湠」，強調台灣社會的韌性與活力。

    桂圓紅棗茶的部分，桂圓、紅棗分別有圓滿、豐收之意，且紅棗樹有短刺，早期人們會種在房屋外圍，阻擋外來侵犯，象徵「守衛」、「守護」。鳳梨酥、花蓮薯搭配桂圓紅棗，則傳達朝野團結合作，對內競爭、對外一致守護國家，共同為台灣打拚、讓國家繁榮興旺，以及盼望國政茶敘成果圓滿豐收等意象。

    賴總統特別選擇在地花蓮薯、鳳梨酥搭配桂圓紅棗茶作為茶敘茶點，寓意「國家繁榮興旺、朝野團結圓滿，共同為台灣打拚」。（圖由總統府提供）

