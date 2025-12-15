炸藥採購案下一檢核點在半年後 顧立雄：若確定福麥無法取得證明會解約

立法院外交及國防委員會15日開會，邀請國防部長顧立雄（左）、軍備局局長林文祥（右）報告「針對國軍各類型火藥原物料購案，廠商資格標準訂定及審認作法」並備質詢。（記者方賓照攝）

國防部近期的「RDX海掃更」火藥採購案由資本額僅約千萬的室內裝修公司「福麥」得標，引起在野黨立委強烈質疑。國防部長顧立雄今（15）日答詢表示，福麥必須在決標後180天內取得外國政府輸出許可證明，若無法取得，國防部就可以檢討是否要解除合約並沒收4000多萬履約保證金。

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部長顧立雄報告「針對國軍各類型火藥原物料購案，廠商資格標準訂定及審認作法」。國民黨立委賴士葆質詢關切福麥得標後的下個檢核點為何。

顧立雄重申，履約保證金的用於控管廠商在招標前，思考是否有履約能力的控管機制；國防部立場為開放參與投標，但做嚴格履約監督，廠商投標時一定會衡量自己是否有履約能力。

顧立雄說明，福麥得標後，應在決標日期180天內取得外國政府的輸出許可證明。本案決標日期為12月8日。

顧立雄指出，若福麥無法在時限內取得證明，國防部就能檢討是否要解除合約，若確定福麥無法取得輸出許可證明，就會採取解除合約的手段，並沒收4000多萬的履約保證金。

顧立雄強調，若回顧過去5年內的標案，會發現很多標案都是僅有一家投標，因為廠商都是有把握拿到證明後，才去投標，他沒有要替廠商背書，也不確定在這段風波後，福麥能否拿到輸出許可證明。

針對立委質疑軍備局已有生產RDX炸藥的能力，為何還需要招標外購。軍備局局長林文祥說明，RDX過往一直是由軍備局進口原料，自行於201廠製作，由於應對各軍種不對稱作戰的需求，軍備局產能無法滿足需求，因此規劃採購。顧立雄也說，據他了解，這是軍方首次對外採購RDX炸藥，國防部做過商情探討，在確定國內沒有自製產能的情況下，一定要透過國際貿易商內購外買。

