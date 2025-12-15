為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    江啟臣表態爭取黨內提名 何欣純：有人要他辭副院長感受到壓力

    2025/12/15 13:07 記者陳建志／台中報導
    江啟臣終於表態爭取台中市長黨內提名，何欣純（右）今天表示，應該是楊瓊瓔宣布參選讓他感受到壓力。（記者陳建志攝）

    台中市長選戰明年將登場，民進黨已經確定由何欣純立委出戰，國民黨在楊瓊瓔表態參選後，立法院副院長江啟臣昨晚也表態爭取黨內提名，何欣純今天表示，江啟臣遲未表態，除擔心黨內有人會逼他辭去副院長，另一個原因是楊瓊瓔宣布參選讓他有壓力，期許國民黨有公開、民主的初選制度，順利完成初選。

    何欣純今天表示，江啟臣副院長持續在基層走動，大家都揣測他是為參選市長在準備，只是沒有公開表態，因此昨晚的表態並不讓人意外，至於會有此動作，研判是因為楊瓊瓔委員宣布參選台中市長讓他有壓力，並說之前之所以遲未表態研判是在等徵召，如果等不到就要進行初選。

    何欣純期許國民黨有公開、民主的初選制度，強調江啟臣和楊瓊瓔委員都是國民黨很優秀的政治人才，預祝初選在民主機制下順利完成，自己將會按照自己的腳步，走入人群、走入基層、傾聽民意，持續跟市民溝通，還有1年的時間，相信可以贏得大台中市長選戰，為大家來服務。

    媒體問江啟臣若獲得國民黨提名是否應辭掉立法院副院長？何欣純表示，這應該也是他遲遲沒有表態參選台中市長的原因之一，因為一旦進入初選，就沒有副院長超然公正性，黨內是否有人會公開喊話要他辭職？副院長這個位置還蠻多人有想像空間。

    2022年時的立法院副院長蔡其昌獲民進黨提名參選台中市長，當時黨內也有要蔡其昌辭副院長的聲音，何欣純表示，當時民進黨主席是蔡英文，兩者時空背景不同，加上現在國民黨主席是鄭麗文，鄭麗文的想法，不見得是江啟臣可以完全掌握。

