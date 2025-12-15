為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    童子瑋政績挨批 民進黨反諷藍營憂慮基隆市長選情並非鐵板一塊

    2025/12/15 13:09 記者俞肇福／基隆報導
    國民黨基隆市黨部今天（15日）召開記者會，由發言人黃申棟、副發言人林祐德輪番批評童子瑋。（記者俞肇福攝）

    國民黨基隆市黨部今天（15日）上午召開記者會，由市黨部發言人黃申棟、副發言人林祐德輪番批評基隆市議長童子瑋的政績；對此，童子瑋的辦公室不回應，民進黨基隆市黨部執行長余睿柏反諷說，民進黨的市長人選尚未提名，感謝國民黨已經高規格對待，顯見國民黨對基隆市長選情的憂慮，並不如基隆市長謝國樑所說的鐵板一塊。

    余睿柏強調，童子瑋及民進黨籍所有議員都用心爭取市政建設，基隆市府已經說「尊重議會觀點，呼籲關心民生」，國民黨部卻持續對議會發動政治口水的攻擊，建議藍營黨工多多向童議長學習，多多關心民生。

    國民黨基隆市黨部記者會指出，童子瑋上任3年，政績談不上多，爭議卻不少，市黨部幫童子瑋整理這3年的政績重點分別是「大罷免大烙賽」、「收割政績手起刀落」、「要求濫發現金、毀憲亂政」。

    余睿柏說，國民黨深知市政治理失能，從電動機車跳票、颱風民怨、水遭油污神隱到獅球嶺隧道議題，也可以看出國民黨對治理市政已經無心應對、忙於政治。但民進黨以及議會民代，都會持續關心基隆市的市政問題、監督市政，確保民眾的心聲都能夠得到市府的回應。

    余睿柏反擊，請國民黨市黨部發言人在罵人之前先做好功課，關於罷免案，國民黨基隆市黨部的前任主委吳國勝以及謝國樑市府團隊的前任民政處長張淵翔，非法利用戶政系統查詢個資已經認罪，而關於普發現金、毀憲亂政，包含通過宣告違憲的國會擴權法，以及僭越行政立法份際的普發現金1萬元，則是國民黨基隆市黨部主委林沛祥的拿手專長，建議發言人多向林主委請益。

    民進黨基隆市黨部執行長余睿柏反諷說，民進黨的市長人選尚未提名，感謝國民黨已經高規格對待，顯見國民黨對基隆市長選情的憂慮，並不如基隆市長謝國樑所說的鐵板一塊。（記者俞肇福攝）

