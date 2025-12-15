民進黨彰化縣長提名「類初選」 今天確定不做民調

立委陳素月把支持者的車輛貼上車貼，化身為最佳行動宣傳。（陳素月提供）

民進黨彰化縣長提名採「類初選」模式，民調作業排定在15日到18日擇一日進行，有意爭取4位人選今天（15日）都已接到通知，確認今天沒有抽中。讓爭取提名人，全都繼續拚下去，市場照走，車掃照跑，就是衝出最高的民調。

民進黨彰化縣共有4人爭取縣長提名，分別為立委黃秀芳、陳素月與彰化市長林世賢，以及前彰化市長邱建富，4人都是有備而來，除了黃秀芳以外，陳素月、林世賢與邱建富都有舉辦大型造勢活動，對此，黃秀芳團隊表示，也有辦理千人親子活動，希望初選不要太過激情，一切按照自己的步調來走，初選應該看長期的付出與信任度。

根據民調辦法，規定在15日到18日這4天擇一日辦理，也就是每天上午10點會抽籤並公布結果，今天確定沒有抽中，明天還會繼續再抽，也就是還有3天都有可能電話民調。因此，這4位爭取縣長提名人選，全都繼續動起來，最後一分鐘都不能放棄，不能鬆懈。

地方人士表示，一旦民調確定日期，就會通報支持者在晚上6點到10點要待在家中顧電話，才有機會接聽在民調電話打來時，表達支持對象，因為民調必須完成至少1200份有效民調，多爭取一份是一份。不過，這次「類初選」的民調作業只是作為參考，選對會將綜合評估來做出最後的決定。

彰化市長林世賢主打產業救低薪的政見。（林世賢提供）

立委黃秀芳依照自己的步調來爭取支持。（黃秀芳提供）

前彰化市長邱建富強調堅持到最後一分鐘。（邱建富提供）

