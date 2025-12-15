花蓮縣府不編重建預算惹怒災民！將傅崐萁、徐榛蔚相片埋土堆狠砸

「預算不到，砂土會倒」，花蓮光復災民今天把土砂倒在縣府前，抗議縣府明年度對於重建預算一毛不編。（記者王錦義攝）

馬太鞍溪堰塞湖923洪災，光復鄉仍在重建，但花蓮縣明年度總預算卻未編相關重建經費，被議會要求補充修正後重送臨時會，但縣府至今仍未採納，本月11日近名500鄉親到縣議會、縣府前抗議，但縣長徐榛蔚跑去南區拜拜並未直接面對災民，災民今天上午10點二度到縣府前倒土抗議，並提出三點訴求，要求縣府明確編列重建專款，非靠臨時調度或災害準備金。

縣府行研處回應說，有關重建委員會部分，縣府已經在上週啟動，未來會邀集中央部會，以及國營單位還有地方公所一起加入，另外，有關鄉親關心重建經費部分，縣府會依照相關的法令規定，為鄉親爭取最大權益，也請鄉親放心，花蓮縣政府會全力維護大家的權益。

馬太鞍溪跨流域聯盟今天派出十多名災民代表出席，並從光復鄉運三大包重災區佛祖街的土砂，直接倒在縣府前馬路上，把縣長徐榛蔚、立委傅崐萁、鄉長林清水等人的相片放在土堆上，災民拿土砸相片，最後用鏟子插在相片上，還把很多目前還埋在砂土中的祖先墳墓相片跟傅崐萁相片放在一起。

「預算不到，砂土會倒」，災民怒喊說，縣府有錢放煙火、沒錢編重建，有錢大撒幣、沒錢做重建，災民認為縣府一直推卸責任給中央，質疑難道光復鄉現在變成直轄鄉，直屬行政院嗎？地方編列重建預算是責任，不要卸責推中央。

馬太鞍溪跨流域聯盟發言人Lisin Haluwey（理新·哈魯蔚）說，依據《災害防救法》第57條規定，實施災害之預防、應變及復原重建經費，由各級政府按本法所定應辦事項，依法編列預算。重建不是口號，是縣府法定責任，災害準備金僅限應急，非長期重建專款。縣長徐榛蔚至今仍不回應災民訴求，只會把責任推給中央。

馬太鞍溪跨流域聯盟要求，第一，重建專款：花蓮縣政府須在年度總預算明確編列「馬太鞍溪堰塞湖災後復原與重建」專款；第二，決策席次：「災後復原重建委員會」應該納入災區居民與部落擁有實質決策權者（非列席或諮詢）；第三，執行責任：所有說明會、風險揭露、訪查與資訊公開，須納入委員會監督。

