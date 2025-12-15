細數藍白「罄竹難書」 民進黨：憲政災難肇事者先照照鏡子

民進黨今在臉書列舉藍白提出的爭議法案「罄竹難書」，不如先照照鏡子，癱瘓憲法法庭、製造憲政災難的肇事者，不就是藍白自己？圖為國民黨主席鄭麗文（右）、民眾黨主席黃國昌。（資料照）

「財劃法」覆議案遭立法院否決，府院高層定調「不副署、不公布」，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌接連批評「違法亂憲」、「製造憲政災難」，民進黨今在臉書列舉藍白提出的爭議法案「罄竹難書」，不如先照照鏡子，癱瘓憲法法庭、製造憲政災難的肇事者，不就是藍白自己？

民進黨列舉藍白造成的「憲政災難」，一、強推國會擴權相關法案，被憲法法庭判決違憲；二、藍白面子掛不住，惡修「憲法訴訟法」直接癱瘓憲法法庭，至今再也沒有做出新判決。

民進黨續指，三、藍白搶錢不顧吃相，三度惡修「財政收支劃分法」，逼迫中央政府違法舉債破上限，只為分錢給「其實並不缺錢」的地方政府，明顯侵犯行政權；四、2018獲社會共識成功推動、判決合憲的年金改革，遭藍白強行通過「反年改法案」推翻，將導致公教退撫基金提前破產，債留子孫。

民進黨說，還有憲政災難五六七八九十，藍白還想強修「國籍法」開放中國籍人士參政、強修「離島建設條例」幫中國洗產地、強修「黨產條例」替國民黨不當黨產解套、強修「衛星廣播電視法」復活親中紅媒，以及強推「不在籍投票」、貪污助理費合法化等等種種離譜法案「罄竹難書」。

民進黨痛批，鄭麗文、黃國昌把「憲政災難」掛在嘴上，就是拿自己做過的事，硬要入罪執政黨與賴總統，可笑！賴總統依憲政職權召集院際協商，「茶敘」形式是立法院長韓國瑜建議，總統從善如流卻遭韓反悔婉拒出席，製造問題的人是誰，大家心知肚明。如今的憲政僵局，不正是藍白癱瘓憲法法庭所致？真正的罪人，不正是藍白自己？

