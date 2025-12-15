爭取宜蘭縣長提名遭恐嚇退選？ 吳宗憲：國民黨的重點是團結

國民黨立委吳宗憲（左）。（資料照）

明年底的宜蘭縣長選舉，有意爭取黨內提名的國民黨不分區立委吳宗憲，傳出遭地方藍營議員嗆聲「不會讓你選」，被解讀面臨基層聯手逼退。吳宗憲今日受訪重申，這件事他已經說明過，就不再重複。國民黨的重點是團結，他的立場從沒有改變，就是尊重黨中央設計的遊戲規則，最後由誰出線，其他人就是全力輔選這位出線的人。

美麗島電子報董事長吳子嘉日前表示，吳宗憲在宜蘭縣黨部的餐敘中遭受「恐嚇退選」，並指稱宜蘭縣議長張勝德及父親「放狗咬人」。國民黨宜蘭縣黨部發聲明澄清是不實訊息，並表達嚴厲譴責。

吳宗憲說，在野整合的部分也是一樣，在野都期待能夠藍白合、在野團結，未來不管出線的是男主角、女主角，其他人就是全力的協助讓他勝選，在合法、合理的選舉方式下讓他勝選。

吳宗憲表示，賴清德總統已經多次宣告，宜蘭是他決心要搶回的地方，但是自稱民主進步的政黨，不要把中華民國的民主玩成獨裁，不要把選舉從選賢與能玩成抹黑造謠，這樣是對不起國人及民主前輩的，敬告民進黨的大老們有所節制，不要把宜蘭這塊美好的地方玩成彼此對立仇恨、造謠抹黑，大家活在謊言的泡泡中。

吳宗憲強調，正常的民主制度是選賢與能，告訴大家他的優點是什麼，每一位候選人大家多跟人民溝通，這才是民主。我們都是尊重、愛護民主的人，今天害怕的是把自己包裝成民主進步的團體，想要摧毀民主。

