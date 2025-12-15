為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    嘉義市長選舉傳黃敏惠暗助王美惠 藍、綠駁斥「有心人造謠」

    2025/12/15 10:49 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義市長黃敏惠（後排左七）、立委王美惠（後排左四）在公開場合互動熱絡。（資料照）

    民進黨提名現任立委王美惠明年參選嘉義市長，因她歷屆選舉立下「不敗」戰績，地方盛傳市長選舉牽涉立委補選布局，加上國民黨任4屆嘉義市長的黃敏惠未表態接班人，黃敏惠暗助王美惠、兩人立委、市長「互換」之說不脛而走。對此傳言，國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯駁斥，這是有人見縫插針、不予置評；王美惠立委服務處「江總」江熙哲痛批，有心人造謠、陰謀論。

    嘉義市民主聖地，選民投票心中自有一把尺，地方對王美惠、黃敏惠的評論，都認為2人較無政黨色彩，且勤跑地方、深耕基層，都是以服務、親和力爭取選票，2人在公開場合互動熱絡，王美惠當選立委、黃敏惠當選市長時，2人也都親自向對方祝賀，展現友好情誼。

    明年市長選舉，面對綠營王美惠勁敵，藍營因黃敏惠未表態「下一棒誰接班」，基層對選情感到焦慮，加上與民眾黨還在談「藍白合」，讓有意爭取市長提名人選步步為營、謹慎布局，黃敏惠暗助王美惠、「雙惠」立委與市長互換等傳言甚囂塵上。

    蔡明顯表示，這是有人見縫插針，「不予置評」，與民眾黨「藍白合」進展，交由中央黨部進行。

    江熙哲駁斥，這是有心人在造謠，與國民黨沒有來往，陰謀論；無論誰出來參選都尊重，這是人民的自由，他們會走自己的路，依既定步調打選戰。

