稱倒閣是民進黨陽謀 羅智強：國民黨不會奉陪

「財劃法」覆議案遭立法院否決，府院定調「不副署、不公布」，民進黨發言人李坤城昨指出，在憲法上，行政院需對立法院負責，但前提在於立法院通過的法案及預算須合憲合法。覆議、釋憲，甚至不副署，都是行政院可以採取的合憲救濟程序，在野黨立委如果不認同，憲法也給予對等的制衡工具，就是可以對行政院長提出不信任案，國會全面改選，讓民意做最後制裁。立法院國民黨團書記長羅智強今日表示，倒閣是民進黨的陽謀，國民黨不會奉陪。

羅智強表示，賴清德總統就是在效法南韓前總統尹錫悅，癱瘓國會、違憲，不執行國會通過的法律，已經與獨裁沒有兩樣，賴總統不要把台灣人民當塑膠，台灣人民也不會那麼笨，民進黨赤裸裸的陽謀是什麼看得很清楚。

羅智強說，民進黨現在一直喊要在野倒閣，這就是賴清德的陽謀，行政院長卓榮泰現在像賴清德的菜瓜布，用完就丟，換一個新的菜瓜布，倒閣後60天國會才重選，這段時間就是行政權獨大，重選換新的行政院長上台，再繼續不副署立法院三讀通過的法律，要繼續倒閣嗎？繼續空轉空白60天，憲政國會空窗後，賴清德就獨裁獨大。

羅智強表示，民進黨要倒閣就自己去，國民黨不奉陪，為什麼要倒閣換一個菜瓜布，再用新的菜瓜布逼迫在野多數倒閣，這種陽謀小學生都看得出來。倒閣的意義就是國會解散60天內，由賴清德說了算，換了新的菜瓜布院長上來，再倒閣一次，又60天他說了算，重複這樣的循環，賴清德就是要複製他台南市長任內200多天不進議會這一齣戲，台灣人民想問的是，要繼續讓賴清德獨裁下去嗎？

國民黨立委洪孟楷也說，不要自以為是要在野黨提倒閣，換下一個卓榮泰，還有千千萬萬個卓榮泰，要提倒閣民進黨你們自己玩、自己提，在野黨絕對不陪民進黨玩扮家家酒，不要以為我們會中你們的圈套，該過的福國利民法案在野黨一定會負責任地繼續往前進，民進黨繼續擺爛，這筆爛帳就會記在民進黨身上，2026、2028就讓民意來審判。

