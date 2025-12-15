為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    邱議瑩殺進賴瑞隆本命區連辦5場前鎮座談 鍾年晃、陳柏惟昨相挺

    2025/12/15 09:49 記者葛祐豪／高雄報導
    鍾年晃（左一）、陳柏惟（左二）現身力挺邱議瑩（左三）。（記者葛祐豪翻攝）

    鍾年晃（左一）、陳柏惟（左二）現身力挺邱議瑩（左三）。（記者葛祐豪翻攝）

    民進黨高雄市長初選剩下最後1個月的廝殺期，邱議瑩殺進賴瑞隆本命區，連辦5場前鎮座談會再爆場，包括鍾年晃、陳柏惟現身力挺，強調邱議瑩最能接棒陳其邁。

    民進黨高雄市、台南市、嘉義縣等3個縣市首長提名初選，將於明年1月12日至17日進行初選民調，高雄4位選將紛紛把握假日，進行最後一個月的衝刺拜票。

    邱議瑩昨（14）日下午在前鎮區舉辦「傾聽共贏座談會」，這是她第五度在前鎮舉辦座談活動，湧入近千名民眾，人氣爆棚。

    資深媒體人鍾年晃在現場爆料過往趣事，笑說邱議瑩與陳其邁市長交情深厚，不只在立法院共事多年，私下互動也相當密切，甚至會在邱議瑩生日時相約唱歌。他指出，能讓陳其邁主動「約唱歌」的人不多，也顯見兩人默契深厚，從治理理念到行事風格都相當接近，「邱議瑩是最了解、也最能無縫接軌市政的人選!」

    前立委、立院榮譽顧問陳柏惟也驚喜現身，他以「能屈能伸」形容邱議瑩，笑稱她「遇到對的事情會堅持，遇到不對的敢於對抗」，直來直往的性格，正和「高雄人敢愛敢恨」的精神十分契合，也力挺她會是最適合的市長人選。

    邱議瑩致詞時強調，面對台積電、鴻海等半導體與AI產業投資浪潮，她率先提出「創世紀計畫」，預計創造10萬個優質就業機會，並透過產學合作，培育更多青年成為科技人才，為高雄產業升級注入新動能；在社會福利方面，她也提出「新生兒希望帳戶」政見，希望為下一代打造更穩定的起點。

    前鎮、小港區議員參選人林浤澤表示，邱議瑩與陳其邁一樣重視團隊、照顧夥伴，長期為高雄與台灣打拚的精神令人感動，也願意號召更多年輕世代，與她攜手努力。

    陳柏惟形容邱議瑩直來直往的性格，正和「高雄人敢愛敢恨」的精神契合。（記者葛祐豪翻攝）

    陳柏惟形容邱議瑩直來直往的性格，正和「高雄人敢愛敢恨」的精神契合。（記者葛祐豪翻攝）

    邱議瑩已連辦5場前鎮座談會。（記者葛祐豪翻攝）

    邱議瑩已連辦5場前鎮座談會。（記者葛祐豪翻攝）

