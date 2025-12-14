為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    國民黨彰化謝家選不選縣長？ 謝典霖、謝衣鳯都說話了！

    2025/12/14 22:39 記者劉曉欣／彰化報導
    各界看好彰化立委謝衣鳯參選縣長的實力。（取自謝衣鳯臉書）

    各界看好彰化立委謝衣鳯參選縣長的實力。（取自謝衣鳯臉書）

    民進黨彰化縣長提名「類初選」的民調作業即將在12月15日到18日之間登場，對比式民調假想敵的國民黨立委謝衣鳯卻遲未表態。謝衣鳯的弟弟、彰化議長謝典霖今天（14）晚間發文強調，他就是把議長角色做好做滿。謝衣鳯今晚也強調，家人之間都會溝通，身為政治人物都是為服務選民做好選備。

    謝典霖表示，2026年選舉各地都在進行協調整合，尤其彰化縣對國民黨來說是很重要的選區，對他個人而言，就是全力拚守議會席次，把議長角色做好做滿。

    謝典霖強調，目前各界關心的其他可能性，現階段並未做出任何最後決定，家人之間也都保持理性溝通與討論。相信黨中央會整合地方意見，推出對彰化最有利、最適合的縣長參選人。

    而謝衣鳯今晚接受記者電訪時表示，目前一切都在討論階段，要推出任何人選，在家庭裡都是要溝通的，她認為無論是當立委或是任何的政治人物，都要做好準備，最重要的是，如何是對選民來說是最好的。

    謝衣鳯、謝典霖出身彰化溪州謝家，被視為「政三代」，祖父是曾任省議員、立委的謝言信，母親是曾任立委的鄭汝芬，這次謝衣鳯被民進黨視為類初選民調的假想敵，也被認為是實力最看好的對手，但謝衣鳯遲未鬆口，地方有人猜測是否要改派謝典霖上場，今天謝典霖表態要繼續扮演好議長角色，也等於回應各界的聲音。

    彰化議長謝典霖表態要扮演好議長的角色。（取自謝典霖臉書）

    彰化議長謝典霖表態要扮演好議長的角色。（取自謝典霖臉書）

