    政治

    黃國昌問「提倒閣卓榮泰會下台嗎？」 律師翻白眼：什麼87問題？

    2025/12/15 00:23 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席兼黨團總召黃國昌。（記者塗建榮攝）

    

    藍白聯手強闖《財劃法》掏空中央財政，行政院硬起來研擬不副署或不執行來反制，藍白跳腳批評違憲，綠營和支持者回嗆「有種提倒閣」。而週日（14日）民眾黨主席兼黨團總召黃國昌被媒體問到這題時，竟然反問「倒閣確定卓榮泰會下台嗎？」讓律師廖國翔直呼傻眼，怒轟「問這什麼87問題」？

    針對政院擬不副署或不執行違憲亂政法案，藍白反過來斥責中央才是違憲，黃國昌14日接受媒體訪問時還痛罵，執政者「根本不守法、選擇性執法」，嚴重衝擊台灣法治與民主憲政。至於綠營及台派支持者酸「有種提倒閣」，黃國昌反問，卓榮泰都不守憲、不守法了，倒閣了確定就會下台嗎？

    對此，廖國翔在臉書粉專「TaiwanDreamer」發文怒轟，「問這什麼87問題，去學一下憲法可以嗎？如果倒閣而且立法院通過，行政院長就只能下台阿，不然咧？」

    網友也紛紛表示，「白X問的問題，他是裝傻嗎？」、「以為大家都跟你黃國昌一樣無恥，戀棧權力賴著不走嗎？」、「他的想法是只要院長下台而已啦，但倒閣會搞到自己」、「看看這是什麼法學博士」、「標準的示範『正經的在講幹話』，他的老師估計哭倒了」、「怎麼黃學的法學知識都是一堆屁話啊！」

    熱門推播