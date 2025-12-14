藍營猛攻軍工產業 專家揭3隱憂：弱化供應鏈、助中滲透

國民黨立委王鴻薇（中）等人連日爆料，指稱國防部RDX（海掃更）、HMX（高熔點火藥）等火藥原物料公開標案皆由1家「室內裝修公司」福麥得標，質疑背後有隱情。（資料照）

藍營連日質疑國防部採購標案，一位深諳國防產業的專家分析，國民黨這波鎖定軍工產業鍊的攻防論述，抹黑執政黨並中傷新興廠商，可能間接破壞台灣國防自主戰略，並衍生三大風險，負面輿論將阻礙高風險投資、對業者形成寒蟬效應；台灣國防產業形象受損、投資卻步，加劇供應鏈脆弱化風險；相關產業被貼上政治標籤，也將陷入中國監控風險。

這位專家指出，國民黨持續拋出不利訊息，將新興國防關鍵產業與「賴友友」或「綠友友」建立惡意連結、加掛負面標籤，背後疑有未得標廠商提供半真半假的抹黑資訊，供民代開記者會指控，讓高度仰賴政府支持與公眾信任的國防關聯廠商，接連捲入輿論漩渦，不澄清就被質疑「神隱」，一旦出面澄清，則讓原本低調的國防產業廠商被迫曝光，如「獵巫」般迫使業者極力與民進黨政府切割、撇清關係。

國防專家認為，國民黨將國防產業鏈打成「超思2.0」，將阻礙高風險投資、製造國防產業鏈的「卻步效應」，針對賴總統拋出8年1.25兆國防特別預算，國民黨既難公開反對、也難向美方坦白，遂將國防產業鏈的廠商描繪成「無能力卻越級得標」的可疑案件，複製過去攻擊「貪污超思2.0」的攻擊模式，分化國防產業鏈內部的支持基礎，一旦國防產業被定性為高風險、高爭議的「政治提款機」，後續推動阻力勢必大幅升高。

該專家說，國防產業本質上屬技術密集、資本需求高且市場受限的高風險產業。國民黨接連指控，等同在產業風險評估上，額外加上一層「政治風險溢價」。當在野黨不斷透過錯誤訊息與政治化操作質疑相關計畫的合法性與必要性，將直接使潛在投資者與技術人才對此領域卻步。任何追求穩定回報的資本，勢必對高度政治不確定性保持距離。

這位國防專家示警，台灣的國防產業自主計畫，特別是涉及尖端技術的開發，往往需要與國際夥伴進行技術合作或共同研發，政治上對產業鏈的攻擊與標籤化，將使國際合作夥伴對台灣政府承諾的可預期性產生疑慮，進而提高技術轉移或共同投資的門檻與成本，削弱台灣在全球軍事供應鏈中的可信度與吸引力。

國防專家提醒，更深層的影響是對台灣國防產業鏈造成結構性脆弱化，國防產業鏈需要整合上、中、下游關鍵廠商，形成具韌性的生態系，頻繁的政治爭議將使業者難以建立互信基礎，產業鏈的協同效應也難以發揮，進而阻礙台灣國防自主從「單點突破」邁向「系統整合」的關鍵進程。

該專家說，國防產業一旦被貼上高度政治標籤，參與其中的民營企業將更可能成為中國滲透、施壓與監控的優先目標，中國可能藉由「反貪腐」、「國安」等名義，透過其在台的商業或政治網絡，對相關企業進行資訊戰、法律戰甚至經濟脅迫，要求提供機敏資訊或退出合作計畫，此類政治壓力將顯著增加台灣國防產業的營運風險與國安漏洞，實質削弱國防自主目標。

