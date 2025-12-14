為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    不副署、不公布違憲法案？ 沈伯洋：守護國家沒有鄉愿空間

    2025/12/14 21:17 記者謝君臨／台北報導
    民進黨立委沈伯洋。（資料照，記者廖振輝攝）

    民進黨立委沈伯洋。（資料照，記者廖振輝攝）

    行政院所提「財劃法覆議案」日前遭立法院否決，府院高層傳已拍板「不副署、不公布」，且對於立法院12日三讀通過的「反年改」修法也擬比照辦理。對於副署與否，民進黨立委沈伯洋表示，這是國家的憲政時刻，能補救的手段，幾乎都已經用完了。若再不進行憲法層級的辯論，那接下來滅亡的將是國家體制。

    「關於副署與否，是國家的憲政時刻。」沈伯洋指出，很多新同學，可能不知道台灣現在面臨什麼樣的狀況。用最簡單的話來說：「現在的狀況，就是立法院擴張權力，對台灣這個國家進行『斷手斷腳』。」

    「這聽起來很聳動嗎？看看正在發生的事實。」沈伯洋說，憲法法庭被迫停擺1年；民代貪污準備就地合法；政府被迫違法舉債才能維持運作；國防預算動彈不得；政府新興計畫面臨裁撤；中國的參政權準備無限放寬；一般人民參政權利被限縮；為「一國兩制」鋪路的法案都已提出；辛苦的年改被逆轉，基金準備破產。罄竹難書。

    沈伯洋表示，「只要你想要反抗，他們（指在野黨）就說你「獨裁」。只要你試圖告訴社會大眾真相，他們就說你「分裂社會」。這是做賊喊抓賊，利用民主反民主。」

    沈伯洋指出，公民運動的努力，讓這場災難延緩了半年。但說真的，能補救的手段，幾乎都已經用完了。如果再不進行憲法層級的辯論，那接下來滅亡的不是哪一個政黨，而是這個國家的體制。「守護國家，我們實在沒有鄉愿的空間。」

    圖
    圖
