不副署修惡版「財劃法」國民黨氣炸 政院：合法合憲

行政院發言人李慧芝強調，行政院長卓榮泰會做最後決定，會以合法合憲方式，守護憲政機關的責任。（資料照）

藍白惡修「財劃法」掏空中央財源，政院所提財劃法覆議案遭立法院否決，府院高層已拍板「不副署、不公布」。國民黨立委王鴻薇今日痛罵，完全違反從小到大的法學常識；國民黨立委李彥秀則稱民進黨毀憲亂政。對此，行政院發言人李慧芝強調，對立法院違憲違法的再修惡版財劃法，行政院長卓榮泰會做最後決定，會以合法合憲方式，守護憲政機關的責任。

行政院「財政收支劃分法」覆議案遭藍白聯手否決，府院高層近日會商後已拍板「不副署、不公布」。至於立法院國民黨團主導、上週五三讀通過的「反年改」停砍年金相關法案，也預計朝「不副署、不公布」規劃。

李慧芝指出，依憲法第37條規定，「副署」是憲法賦予行政院院長的權限，這是憲法權力分立的基本常識，也是五權憲法相互制衡的基本精神。

李慧芝強調，至於對立法院違憲違法的再修惡版財劃法，行政院長卓榮泰會做最後決定，會以合法合憲方式，守護憲政機關的責任。政府一切作為，都是為了守護民主憲政體制，讓國家能繼續前進，行政院會堅持推動福國利民的政策，讓國人能持續獲得更全方位的照顧與支持。

另外，藍白後續在立法院可能繼續杯葛行政院版「財劃法」付委審查，阻擋1.25兆元對美軍購的國防預算，甚至將排除救國團適用不當黨產條例、貪污5萬元以下除罪化等爭議法案強行三讀闖關，政院今日也開會討論對策。

李慧芝指出，目前立法院尚未交付審查的案件，包括攸關國家建設、全國均衡發展以及民眾權益的政院版「財政收支劃分法」、115年度中央政府總預算，以及涉及國家安全的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例」，呼籲立法院擱置爭議法案，以國人及國家優先，儘速審議院版財劃法、總預算案以及國防特別條例，以免損害國人福利與權益，延誤國家建設發展及台灣自我防衛能量。

