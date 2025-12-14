宣布選台中市長？ 江啟臣：將全力爭取黨內提名

面對2026年的台中市長選舉，立法院副院長江啟臣表示，將全力爭取黨內提名，實現大台中願景。（記者歐素美攝）

立法院副院長江啟臣最近在台中市區各地懸掛拜年廣告看板，引發討論，江啟臣今晚出席豐原火車站前耶誕樹點燈前接受媒體採訪時表示，歲末年終懸掛「駿馬啟新程，躍進旗艦城」看板，這10個字是他送給所有市民所有的祝福，也是對台中的願景跟期望，並表示，這段時間大家都在講2026年，他將全力爭取黨內提名，設法有機會來實現對整個大台中的願景，從幸福城奔向旗艦城。

江啟臣表示，歲末年終掛看板，一方面是要祝福所有市民跟民眾新年快樂，感謝大家一路以來對他的支持鼓勵與愛護，今年特別選擇對他別有意義的標語：「駿馬啟新程，躍進旗艦城」，這10個字是他送給所有市民的祝福，也是對台中的願景跟期望，相信也是很多市民期待的。

請繼續往下閱讀...

他說，過去在盧市長的努力下，台中已是幸福城，在六都當中，很多幸福指數的評比都是第一名，所以，我們就是一個實質的幸福城，明年馬年希望駿馬奔騰，繼續向前衝，奔向一個旗艦城，許我們做為台灣的旗艦城，打造台灣的旗艦城，成為亞洲的新核心、世界的新核心。

江啟臣說，台中是他的故鄉，14年前有機會回鄉服務，非常感謝一路以來栽培支持他的民眾及鄉親，市民對他的期許期待，他責無旁貸，必需對這個城市的未來發展提出願景及實際上能做的政策跟行動，此時此刻對他來講是對台中承諾及願景的一個關鍵時刻，他在這裡出生長大，台中就是他的家，彼此一起長大，更希望的是未來的台中是一座在全世界閃亮的城市，所以他才提出旗艦城這個願景。

江啟臣指出，這段時間，相信很多人都在講2026年，他也看到民眾對他的期待，相信他不會讓大家失望，會全力力以赴繼續努力，這些都是對他的鼓勵加油期待，做為民意代表，一路走來如果沒有大家，他很難站在這裡面。

江啟臣強調，對未來會全力以赴，該爭取的一定會全力來爭取，對市民來講，必需用具體行動展現台中實踐願景，對黨內來講，也會全力爭取黨內提名，設法有機會來實現對整個大台中的願景，這也是很多市民的期待，我們一起來實現大台中的願景，從幸福城奔向旗艦城。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法