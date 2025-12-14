裝修公司得標5.9億炸藥案 福麥駁「賴友友」：擁美獨家10年代理權

藍委徐巧芯（左起）、王鴻薇、馬文君日前揭露3月中科院開標1.2億元、標案編號YR13Z07P俗稱「女王陛下炸藥（HMX）」採購案，也由資本額只有0.19億的「福麥國際室內裝修公司」得標。（資料照）

國防部決標金額達5.9億元的「RDX海掃更」（旋風炸彈）採購案，由資本額僅1900萬元的「福麥國際室內裝修公司」得標，引發在野黨抨擊。對此，福麥今發聲明嚴正澄清，得標過程禁得起檢驗，已取得美國獨家代理權，具備履約能力，負責人及家人也並無任何政黨背景、絕非「賴友友」，再有不實指控，將追究法律責任。

福麥指出，該公司得標前已正式取得美國知名軍工大廠SAE公司為期10年之台灣獨家代理權，相關投標過程合法、程序完備，並非毫無經驗之業者，截至目前為止，已承接中科院2件採購案，其中一件已完成交貨並順利履約；另一件則於得標後兩週內，即取得美國官方核發之輸出許可證，足證其具備實務操作經驗與如期履約之能力。

福麥董事長李文慶非民進黨籍

福麥表示，福麥公司現任負責人李文慶、前任負責人李淑玲及其家人均無任何政黨黨員身分，在賴清德總統任內及賴清德台南市長任內，均未曾有過任何接觸，彼此間互不認識，媒體報導稱李文慶等人係「賴友友」，影射與高層關係良好，與事實不符，懇請外界勿再以訛傳訛，混淆視聽。

福麥說，此案所涉之RDX，為飛彈、火箭及砲彈等重要軍工產品之關鍵原料，目前全球僅有中國及印度輸出，取得過程不易，實務上需透過合法民間管道，間接取得原料，以維護國防安全。

福麥強調，相關不實指控與假訊息，已對台灣國防安全與該公司商譽造成嚴重影響，爾後如有不實指控、錯誤報導或惡意散佈，不實訊息致影響本公司或員工之權益，將依法追究相關法律責任。

福麥友人進一步透露，福麥公司董事長李文慶、李淑玲、先生蕭青峯都不是造謠所稱民進黨籍，3人沒有跟賴市長或賴總統見面或合影過，最不堪的是，政論與網媒宣稱其弟弟也是重要關係人，現實狀況是，弟弟因中風臥病在床多年，不可能過問公司業務，謠言已對家屬造成雙重傷害。

網路粉專指控福麥公司負責人及家族為「賴友友」，福麥透過聲明澄清否認。（圖擷取自臉書）

