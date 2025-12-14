為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    獨家》炸藥採購案藍營點名「賴友友」 福麥反擊：追究法律責任

    2025/12/14 19:20 記者王捷／台南報導
    藍委點名拿下國防部炸藥採購標案的福麥公司為「賴友友」，福麥晚間發聲明，不實指控將追究法律責任。（記者王捷攝）

    火藥軍購案遭藍營質疑「賴友友」，福麥國際有限公司今晚發表聲明，並否認採購與高層有關係，強調國防部RDX採購案投標程序合法完備，如果繼續傳不實指控，公司將追究法律責任。

    福麥指出，得標前已正式取得美國知名軍工業者SAE公司為期10年的台灣獨家代理權，得標過程禁得起檢驗，也具備如期履約能力，過去已承接中科院2件採購案，其中1件已完成交貨並順利履約，另1件在得標後2週內即取得美國官方核發的輸出許可證，這是公司具備實務操作經驗的佐證。

    針對外界影射福麥公司負責人是「賴友友」，福麥表示，現任負責人李文慶、前任負責人李淑玲及其家人均無任何政黨黨員身分，在賴清德總統任內及其擔任台南市長任內，均未曾有過任何接觸，彼此互不認識；有媒體報導稱李文慶是「賴友友」，影射與高層關係良好，與事實不符，懇請外界勿再以訛傳訛，混淆視聽。

    福麥也提到，RDX是飛彈、火箭及砲彈等軍工產品的重要關鍵原料，公司稱目前全球僅中國與印度輸出該關鍵原料，取得不易，在輸入商業實務上，需透過合法民間管道間接取得，以維護國防供應鏈。不實指控與假訊息已對台灣國防安全及公司商譽造成嚴重影響，將秉持合法、專業與負責態度依法履約，確保供應穩定與安全。

    福麥強調，若有不實指控、錯誤報導或惡意散佈不實訊息影響公司或員工權益，將依法追究相關法律責任。

