國民黨強闖反年改修法 藍營議員稱「年輕人不爽就上街」挨轟！

國民黨新北市議員呂家愷。（資料照）

立法院國民黨團不顧民意多數反彈，上週五（12日）夥同民眾黨團挾人數優勢三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正案，引爆怒火。藍營新北市議員隔天（13日）上政論節目為自己人辯護，還講幹話稱年輕人「有意見可以上街抗議」，結果被大批網友砲轟。

呂家愷13日上政論節目《驚爆新聞線》被問到其選區非軍公教選民，尤其是年輕人如何看待藍白這次強闖反年改修法時，並未正面回答，而是稱外界擔心退撫基金提前破產，他認為這件事就是要「從長計議」，大家一起來討論要怎麼照顧這些年輕朋友。呂家愷還護航自家人，聲稱「國民黨一路走來，我們是為這些族群發聲」。

請繼續往下閱讀...

呂家愷更說：「年輕的朋友，如果你真的對你的未來在意，大家也可以組個協會，一起上街頭，我相信任何的立法委員，任何的政治人物都會聽見你們的聲音，為你們去提案，為你們發聲」。

呂家愷的發言曝光後馬上遭網友痛罵，「還好意思講上街抗議」、「不用這麼麻煩，貴黨提倒閣即可」、「不要，不副署不執行比較輕鬆」、「行政院不副署、不執行，藍白立委不敢倒閣也可以上街喔」、「票不投給你不就得了」、「你們的國會助理連想連署都會被查水表，你要不要先在自己黨裡教育一下大家，上街頭是民主的表現？」、「白話文：不然咬我呀」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法