助理費除罪化草案源於立院法制局？陳培瑜：和韓國瑜脫不了關係

國民黨立委陳玉珍提出「立委貪污助理費除罪化」修法，引發爭議。據悉，該版本之雛形來自立法院法制局，且原版本在條文中直接載明「回溯條款」，擺明要替修法前涉貪被訴的立委除罪。對此，民進黨團書記長陳培瑜表示，就如同法制局局長郭明政掛名寫的助理費報告一樣，此事和立法院長韓國瑜脫不了關係。

「知新聞」報導指出，陳玉珍所提法案出自立法院法制局，且最初始的版本還有「回溯條款」，言明哪天修正施行前，「立委及助理支用涉刑事責任者，不罰。」這才是為了救涉助理費案的國民黨立委顏寬恒。

對此，陳培瑜表示，她11日在司法及法制委員會時，是第一個請法制局長上台諮詢的委員，原因很簡單，因為她認為法制局在今年所提出的「各國國會公費助理之比較研究—兼論立法委員聘任公費助理相關法制問題研析」這份報告，絕非空穴來風，突然自己想要寫這份報告，且過往報告不會以局長為第一掛名作者。

陳培瑜透露，連曾擔任法制局長的同仁也私下對她說，自己以前擔任局長時，很少掛名，那就代表這一份研究報告，一定是相關人士有交代，或是有重要的政治任務。大家都知道立法院公務人員的位置來來去去，都取決於現任立法院長，亦即和韓國瑜有關，所以她認為韓國瑜在這件事情上，請不要置身事外。

陳培瑜也說，再加上11日司法委員會排審國會助理相關法案，邀請立法院秘書長周萬來出席，韓國瑜竟幫周萬來排了另外一場協商，藉以避開出席委員會，所以對她來說，她認為這整件事情其實都和韓國瑜他們有關。

民進黨團幹事長鍾佳濱則說，在11日司法委員會的詢答中，法務部的說明已明白顯示，單純修「立法院組織法」，不論有無「回溯條款」，都很難替已發生的貪污助理費行為脫罪，除非直接修改「貪污治罪條例」，把侵占助理費除罪化！

鍾佳濱認為，由此可見，除了「回溯條款」有涉及為貪污除罪的預謀外，未來更要密切注意所圖未遂後，進一步嚴防其他脫罪意圖的修法！

