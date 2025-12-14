為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    政院不副署財劃法！綠指藍白可提倒閣 徐巧芯：當我們3歲小孩？

    2025/12/14 19:50 記者林欣漢／台北報導
    國民黨立委徐巧芯。（資料照）

    國民黨立委徐巧芯。（資料照）

    「財劃法」覆議案遭立法院否決，府院高層定調「不副署、不公布」，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今接連批評違法亂憲、憲政災難。對此，民進黨發言人李坤城表示，在野黨立委如果不認同，憲法給予對等制衡工具，可以對行政院長提出不信任案、國會全面改選，讓民意做最終制裁。對此，國民黨立委徐巧芯說，為什麼要因為行政院做得很爛，去倒閣讓總統可以解散國會，是行政院不依法行政、違背權力分立的原則，他們該推動的法案會持續進行，「誰要跟你搞什麼倒閣」？國民黨立委王鴻薇也說，「台灣人也都知道倒閣弄不到你賴清德」。

    「當我們是三歲小孩？」國民黨立委徐巧芯說，要倒閣，綠委51人先簽名，憑什麼民進黨叫國民黨做什麼，我們就要跟著做？今天的問題在賴總統，只要賴總統心態不變，誰當行政院長都一樣，若倒閣成功，總統會下台，那來倒，但只有換一個傀儡，誰跟你玩這個，無聊至極。

    不具名藍委表示，不支持，不敢低估民進黨違法亂紀、亂改遊戲規則的無恥；另有藍委表示，他們是國會多數，綠營想倒閣可以自己發動；也有藍委說，尊重黨團的決定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播