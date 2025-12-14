政院不副署財劃法！綠指藍白可提倒閣 徐巧芯：當我們3歲小孩？

國民黨立委徐巧芯。（資料照）

「財劃法」覆議案遭立法院否決，府院高層定調「不副署、不公布」，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今接連批評違法亂憲、憲政災難。對此，民進黨發言人李坤城表示，在野黨立委如果不認同，憲法給予對等制衡工具，可以對行政院長提出不信任案、國會全面改選，讓民意做最終制裁。對此，國民黨立委徐巧芯說，為什麼要因為行政院做得很爛，去倒閣讓總統可以解散國會，是行政院不依法行政、違背權力分立的原則，他們該推動的法案會持續進行，「誰要跟你搞什麼倒閣」？國民黨立委王鴻薇也說，「台灣人也都知道倒閣弄不到你賴清德」。

「當我們是三歲小孩？」國民黨立委徐巧芯說，要倒閣，綠委51人先簽名，憑什麼民進黨叫國民黨做什麼，我們就要跟著做？今天的問題在賴總統，只要賴總統心態不變，誰當行政院長都一樣，若倒閣成功，總統會下台，那來倒，但只有換一個傀儡，誰跟你玩這個，無聊至極。

請繼續往下閱讀...

不具名藍委表示，不支持，不敢低估民進黨違法亂紀、亂改遊戲規則的無恥；另有藍委表示，他們是國會多數，綠營想倒閣可以自己發動；也有藍委說，尊重黨團的決定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法