府院傾向不副署財劃法 羅智強轟：賴清德即將成為台灣尹錫悅

國民黨團書記長羅智強（見圖）表示，賴清德總統、行政院長卓榮泰若一意孤行，就是中華民國憲法的劊子手，賴清德即將成為台灣尹錫悅。（資料照）

行政院所提「財劃法覆議案」日前遭立法院否決，府院高層傳已拍板「不副署、不公布」財劃法，且立法院12日三讀通過的「反年改」相關修法也擬比照辦理。國民黨團書記長羅智強強調，賴清德總統、行政院長卓榮泰若一意孤行，就是中華民國憲法的劊子手，賴清德即將成為台灣尹錫悅。

羅智強指出，依據中華民國憲法第72條，立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後十日內公布之。另外，依中華民國憲法增修條文第3條，行政院對於立法院決議之法律案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院十日內，移請立法院覆議。行政院提出覆議，如經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長應即接受該決議。同樣是「應」即接受該決議，沒有第二種選擇。

羅智強表示，賴清德施政無能，只剩權術治國、操弄憲法、法律、挑釁、分化在野黨，現在賴清德就是標準的「政治流氓」。羅智強提醒賴清德，「昨日尹錫悅、今日賴清德」，若你一意孤行下去，尹錫悅的下場，足堪為借鏡。

