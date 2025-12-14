不副署財劃法引在野批評 鍾佳濱：藍白可以倒閣三振卓揆

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱表示，面對拒絕進入打擊區（副署）的行政院長卓榮泰，與其抗議他犯規，不如輕輕鬆鬆投出（不信任投票）這一球，即可將他三振出局。（資料照）

府院高層傳已拍板「不副署、不公布」財劃法及「反年改」修法，引起在野黨批評。民進黨團幹事長鍾佳濱表示，面對拒絕進入打擊區（副署）的行政院長卓榮泰，與其抗議他犯規，不如輕輕鬆鬆投出（不信任投票）這一球，即可將他三振出局，「至於卓揆是否犯規須退場？別忘了，主審已早一步遭藍白請離場了（指憲法法庭遭藍白實質癱瘓運作）。」

鍾佳濱說，其實，「副署權」早在1946年制憲時，就已寫入憲法本文第37條，並非什麼新制度新發明；反倒是「倒閣權」直到1997年，才透過增修條文成為國會權的一部分。

鍾佳濱指出，在憲法本文的設計中，國會對於自己過半數同意任命的閣揆，若要令其去職，首先要有過半數決議要求政院變更政策，或是過半數通過的法案遭政院移請覆議；覆議時再用3分之2以上多數否決政院所請，此時，閣揆必須接受，若不接受就須辭職，用算術表達，就是「國會1/2-1/2-2/3=-閣揆」。

鍾佳濱表示，1997年修憲後，國會的閣揆同意遭取消，但是同時覆議門檻降為2分之1，而且國會取得過半數倒閣權。從此以後，國會過半數通過的法案，若行政院移請覆議時再遭國會過半數拒絕，而閣揆仍拒絕接受時，立法院即可發動倒閣，用過半的多數令其去職。即：「國會0-1/2-1/2-1/2=-閣揆」。

鍾佳濱說，由此可見，修憲後的立法院，要逼退並非由國會同意的閣揆，相對容易─閣揆膽敢對抗國會2分之1過半通過的法案，只消國會再度用2分之1以上多數否決覆議，若不從則三度用超過2分之1的國會多數即可倒閣，將閣揆三振出局！

鍾佳濱指出，過去，握有國會多數的國眾聯盟，已經用法案和覆議讓卓揆2次揮棒落空。如今，面對拒絕進入打擊區（副署）的卓揆，與其抗議他犯規，不如輕輕鬆鬆投出第三球（不信任投票），即可將他三振出局！「至於卓揆是否犯規須退場？別忘了，主審已經早一步遭藍白請離埸了。」

