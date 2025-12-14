朱規鄭不隨 KMT復編黃復興 推動組織社團化

國民黨主席鄭麗文（右3）、副主席季麟連（右）。（資料照）

前國民黨主席朱立倫任內推動組改，將黃復興黨部調整為「退伍軍人工作委員會」，國民黨主席鄭麗文上任後指派副主席季麟連籌組「黃復興再造籌備委員會」，11日召開第一次會議，首要共識是推動組織社團化，各社團可依其特色或軍風成立如黃復興黃埔區黨部、黃復興忠誠區黨部等，再依戶籍縣市分為各小組，後統一有黃復興各縣市退伍軍人委員會建檔管理。季麟連透露，未來該籌備委員會每月雙週週四開會，為求決議事項能落實並與地方黨部密切合作，下次會議將邀請黨副秘書長兼組發會主委李哲華與會。

國民黨主席競選期間，擔任候選人張亞中辦公室主任的致理科技大學教授何啟聖指出，「鄭中央」組改將在全台21縣市黨部設置一名「軍系副主委」，季麟連安排在12月25日行憲紀念日當天，調集全台各地的軍系副主委齊聚中央黨部，名為佈達，實則具有「校閱、集結」意味，對外呈現軍系人馬在新主席麾下重新整隊的象徵。

何啟聖透露，這項軍系全面進駐的作法，引發部分地方黨部的反彈。由於此事並未事先與地方黨部主委充分溝通，原任副主委接獲遭撤換通知時，多半感受「被突襲」，認為未獲尊重。再加上選舉在即，臨陣換將向來被視為兵家大忌，因此已有重量級黨部主委，揚言以「辭職」相逼，希望黨中央重新思考此一安排。

何啟聖表示，除了在21縣市黨部設置軍系副主委外，黨中央還計畫在12月24日召開組織章程修正會議，擬將現行隸屬中央黨部、由不分區立委陳永康擔任主委的「退伍軍人委員會」，更名為「黃復興委員會」，並同步要求各縣市黨部比照更名。

何啟聖認為，無論是朱立倫時代的裁撤，還是鄭麗文時代的復編，真正需要面對的問題，其實都不是「要不要有黃復興」，而是「黃復興要做什麼」。如果國民黨能把這一次復編視為重新思考軍系定位的契機，讓黃復興不只是「回來」，而是「轉型」，真正成為退伍軍人與政黨之間的橋樑，這場組織調整才有可能被歷史留下肯定的一頁；否則，無論是裁撤還是復編，終究只是在同一個問題上，不斷換人、換名字，卻沒有換來答案。

對此，季麟連表示，黃復興是國民黨絕不可缺的一股堅持穩定的力量。退伍軍人部務必廣納聽取各方意見與建言，改變過去的刻板印象，期望在不久的將來，能夠在黨內及藍營當中成為一支嶄新的鋼鐵勁旅，最後贏得2026的勝選，完成2028政黨輪替。

