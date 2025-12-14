林俊憲善化、安定後援會成立 黃偉哲力挺延續賴清德理念

林俊憲善化、安定後援會今舉行成立大會，超過3000名支持者出席。（後援會提供）

林俊憲善化、安定後援會今舉行成立大會，超過3000名支持者出席，台南市長黃偉哲公開力挺，肯定林俊憲是延續賴清德理念的人選，林俊憲允諾打造善化成為中台南副都心。

南市副議長林志展以及議員李宗翰、王宣貿、陳秋宏、謝舒凡、余柷青、蔡麗青、邱昭勝、楊中成、朱正軒、黃肇輝、沈震東、周嘉韋、蔡筱薇、李宗霖、林依婷、鄭佳欣、郭鴻儀、施余興望等，多位在地里長也都到場給予支持。

黃偉哲表示，林俊憲在國會的表現有目共睹，許多市府的經費都靠著他在立法院爭取。黃偉哲也特別提出，只有林俊憲有能力延續賴清德的理念，呼籲鄉親朋友在市長初選民調期間，一定要排除私事，在家為林俊憲顧電話。

補教名師呂捷指出，2026台南市長選舉，是一場民主保衛戰，更可能影響到2028總統大選，面對藍白介選情況嚴重，民進黨要更團結，林俊憲就是最好的人選，大家一定要全力支持。

林俊憲強調對善化未來發展的完整藍圖，指善化位處台南正中心，是台南最關鍵的戰略腹地之一，未來將以「中台南副都心」為目標，全方位推動交通、產業與生活建設。

林俊憲表示，善化同時擁有嘉南平原的土地優勢與南科科技廊帶的產業動能，是台南最具潛力的未來城市，「善化不只是台南的中心，更是台南的未來」，他將持續爭取資源，讓善化朝向宜居、宜業、宜學、宜老的理想城市穩健前進。

